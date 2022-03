Zo maakt een bescheiden facelift de Volvo S60 minder duur

Volgens Volvo is de neus van de S60 licht gewijzigd, maar wij kunnen geen verschil ontdekken. Aan de achterzijde is er een nieuwe bumper, die de uitlaten aan het zicht onttrekt. Want uitlaten ... die kunnen kennelijk niet meer in deze uitstootbewuste tijd.

Volvo S60 met minder CO2-uitstoot, dus minder BPM

Het grootste nieuws zit dan ook in de cabine, waar het infotainmentsysteem nu standaard is uitgerust met Android-techniek en Google-functies. Bovendien heeft de S60 nu meer rijassistenten en zijn de B3 en B4 Mild Hybrid-motoren verbeterd. In theorie is het brandstofverbruik gedaald, waardoor de uitstoot is gedaald naar respectievelijk 137 en 139 g/km.

Basismodel S60 is nu 1000 euro goedkoper geworden

En dat zorgt dus voor iets lagere prijzen. De Volvo S60 B3 Core is er nu vanaf 44.995 euro. Dat was eerst 45.995 euro. De 350 pk sterke plug-in hybrideversie, de Recharge T6 AWD, kost nu 655 euro minder: 51.495 euro. Op elektrische kracht alleen kan hij 91 kilometer ver komen.

Volvo S90 alleen nog als plug-in hybride leverbaar

Volvo heeft ook gelijk wat aan de S90 gedaan. Die is nu alleen nog leverbaar als Recharge T8 AWD Plug-in Hybrid. In Nederland koopt 93 procent van de S90-kopers een stekkerhybride, dus zijn de niet-geëlektrificeerde versies uit het programma gehaald. De T8 is 455 pk sterk, heeft een elektrische range van 89 kilometer en kost 67.495 euro.