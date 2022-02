De geest van Enzo Ferrari schrikt zich een hoedje! Dit is de nieuwe suv van Ferrari

En wat maakt het ook uit? Voor purisme is geen plaats in deze automarkt. Bovendien heeft Ferrari natuurlijk met argusogen naar Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Porsche en Rolls-Royce gekeken, waar het geld tegen de plinten klotst na de introductie van hun suv-modellen.

Ferrari Purosangue een soort opgehoogde GTC4Lusso

Dus wordt nog dit jaar deze Ferrari Purosangue gelanceerd. Op deze spionagefoto's (via Instagram) is te zien dat hij geen traditionele suv is, maar een soort opgehoogde Ferrari FF / GTC4Luso. Meer een uit de kluiten gegroeide hatchback dus, maar dan met zwarte randen om de wielkasten en een grotere grondspeling.

Standaard het 4WD-systeem van de Ferrari FF

We gaan ervan uit dat de Purosangue het ingewikkelde 4WD-systeem van de FF en GTC4Luso heeft, met een extra transmissie voor de vooras. Dat betekent dat de auto normaal gesproken achterwielaandrijving heeft en alleen de voorwielen bijschakelt als het nodig is.

Waarschijnlijk 830 pk uit een V6 plus elektromotor

Welke aandrijflijn er in de neus van de Purosangue schuilt? Dat is nog niet bekend. Mogelijk die van de F8 Tributo (720 pk uit een V8) of de 296 GTB (830 pk uit een V6 plus elektromotor). En hé, misschien komt er zelfs wel een nóg extremere Purosangue met de 1000 pk leverende hybride-aandrijflijn uit de SF90 Stradale.