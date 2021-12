Wil jij een dakloze, nieuwe Land Rover Defender? Dan moet je naar Twente

Zijn historische voorgangers waren altijd als cabrio te bestellen. Toch is Land Rover niet voornemens om van de nieuwste Defender een dakloze variant op de markt te brengen. Land Rover-specialist Heritage Customs ziet kennelijk wel heil in een open variant. De in Enter gevestigde coachbuilder heeft computertekeningen vrijgegeven van een 3-deurs, open Defender. In 2022 moeten deze schetsen realiteit worden.

Van Nederlandse bodem

Onder de naam de Valiance Convertible brengt Heritage Customs vijf exemplaren van de dakloze Defender uit. De auto is ontworpen door Niels van Roij. Deze Nederlandse auto-ontwerper heeft al meerdere unieke one-off’s op zijn CV staan, waaronder de Ferrari Breadvan Hommage en de Tesla Model S Shooting Brake. Ook meerdere ontwerpen van het Twentse Heritage Customs komen uit Van Roij’s pen.

Exclusiviteit gegarandeerd

Wanneer jij één van de vijf gelukkigen bent die een Valiance Convertible kan bestellen, dan is de kans om een identieke Land Rover op straat tegen te komen minimaal. Heritage Customs biedt namelijk drie verschillende kleurenschema's aan: Côte d'Azur, Solihull Sand en Kokkini Paralia. Tot deze uitvoeringen behoren verschillende handgemaakte wielen, kleuren en interieuropties, uniek voor de Valiance Convertible. Ook de handgemaakte stoffen kap is per uitvoering anders.

Wees er snel bij

De vraag naar dit soort ultra-gelimiteerde modellen is bijzonder groot, en ook Heritage Customs heeft in de regel weinig moeite met het slijten van hun modellen. Toch hebben de Twentenaren nog niet vertelt dat de Valiance Convertible is uitverkocht. Wil jij graag dakloos door de modder? Reken dan op een flink prijskaartje. De Valiance Convertible kost 138.500 euro, exclusief belastingen.