Duits herenakkoord? Daar doet de nieuwe, 275 km/h snelle Alpine A110 niet aan

De Alpine A110 is sinds 2018 op de markt. Een uitgesproken succes is de compacte sportwagen niet, maar desalniettemin zijn er in Nederland meer dan 140 verkocht. Momenteel is de A110 er in twee smaken: met 252 pk en met 292 pk (de A110 S). Die eerste blijft na de tussentijdse update gelijk. Die tweede krijgt van Alpine een bescheiden pk-injectie.

Alpine A110 nog steeds met 252 pk

Per direct is de vernieuwde A110 te bestellen in drie varianten: de bestaande A110, de kersverse A110 GT en de opgewaardeerde A110 S. Aan die eerste verandert onderhuids weinig. De instap-Alpine heeft nog steeds een 1,8-liter turbomotor met 252 pk en 320 Nm. Hij gaat onveranderd in 4,5 seconden naar 100 km/h en weegt slechts iets meer dan 1100 kilo.

Een grand tourer-model van Alpine

Dan de Alpine A110 GT, die bedoeld is als grand tourer van het stel. Hij heeft de sterkere motor (nu 300 pk en 340 Nm) en de sportuitlaat van de A110 S, maar combineert dat met het gewone A110-onderstel. Bovendien is de GT luxer aangekleed, met meer extra's en leren bekleding in het interieur. Van stilstand naar 100 km/h doet-ie in 4,2 seconden.



Alpine A110 S met top van 275 km/h

De A110 S is even snel op de sprint, maar kan optioneel worden uitgerust met semi-slicks, een aerokit en een hogere topsnelheid van 275 km/h. Alleen mét achterspoiler en frontsplitter heeft de Alpine genoeg stabiliteit om op die vaart in het rechte spoor te blijven, aldus ontwerpdirecteur Antony Villain.

In de cabine is het allemaal wat spartaanser dan in de A110 GT: met Sabelt-sportstoelen, een met microvezel afgewerkt interieur en aluminium pedalen. Klapperende tanden krijg je er gratis bij, want de al behoorlijk harde A110 wordt door het sportonderstel van de A110 S alleen nog maar onvergeeflijker.

Nieuw infotainment en two-tone lak

Nieuw voor alle A110's is het infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen, Bluetooth-connectiviteit en 2 USB-aansluitingen. Het is compatible met Apple CarPlay en Android Auto. Er zijn 8 carrosseriekleuren voor de A110, A110 GT en A110 S. De A110 S kan in two-tone worden uitgevoerd: oranje en zwart. Via Atelier Alpine zijn ook nog 22 heritagekleuren beschikbaar.