3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Audi E-Tron GT

De Audi E-Tron GT is er vanaf 106.435 euro. Hij is te vergelijken met de Porsche Taycan 4S met Performance Battery Plus (116.431 euro). Hij heeft een vermogen van 530 pk (in boostmodus), vierwielaandrijving en een topsnelheid van 245 km/h. Zijn 93,4 kWh-batterij (brutocapaciteit) is goed voor een actieradius van maximaal 487 kilometer. Aan een 270 kW-snellader zit de E-Tron GT na 23 minuten weer voor 80 procent vol.

Het topmodel van de E-Tron GT-reeks is de RS, die een vermogen levert van 598 pk, met kortstondig 646 pk in overboost. Hij gaat in minder dan 3,5 seconden naar 100 km/h en moet daarmee dus de Porsche Taycan Turbo en Turbo S voorlaten. Die zijn respectievelijk 680 en 761 pk sterk, waarbij de Turbo S slechts 2,8 seconden nodig heeft om naar 100 km/h te komen.

Voordeel 1 - De korte laadtijden van de E-Tron GT

Wat is het fijn dat de Audi E-Tron GT zo snel weer vol is! We hebben tijdens onze testweek nooit ergens langer dan 20 minuten staan laden.

Voordeel 2 - Bespaartips in het infotainmentsysteem

De E-Tron GT denkt met u mee. Hij geeft aan hoe je het bereik van de auto zoveel mogelijk kunt optimaliseren. Hint: zet je airconditioning uit.

Voordeel 3 - Het uiterlijk van de Audi valt in de smaak

Oeh! Aah! De Audi trok onderweg en bij laadstations heel wat bekijks. Wij - en anderen ook kennelijk - vinden de E-Tron GT buitengewoon fraai.

Nadeel 1 - Zeer beperkte ruimte achterin de E-Tron GT

De Audi E-Tron GT is kennelijk gemaakt om in te bidden, want op de achterbank kun je alleen maar met gebogen hoofd zitten.

Nadeel 2 - Interieur met hier en daar mindere materialen

Hierover kunnen we twisten, maar wij vinden dit glimmende Tic Tac-plastic niet kunnen in een elektrische auto van meer dan een ton.

Nadeel 3 - Het zicht naar buiten houdt niet over

We praten niet graag over vroeger. Maar toen kon je in ieder geval wél fatsoenlijk naar buiten kijken vanuit je auto.