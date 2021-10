Heeft de nieuwe Audi R8 Performance RWD echt racewagen-DNA?

De Audi R8 - waarvan er in 2020 twee werden verkocht in Nederland - is er in drie smaken: met 540 pk en achterwielaandrijving, met 570 pk en vierwielwielaandrijving, en als Performance Quattro-topmodel met 620 pk. Die eerste moet vanaf begin volgend jaar het veld ruimen. Ervoor in de plaats komt de 570 pk sterke Audi R8 V10 Performance RWD, waarbij die afkorting natuurlijk staat voor Rear Wheel Drive.

Audi R8 V10 Performance RWD in 3,7 seconden naar 100 km/h

Voor de aandrijving van de nieuwe variant zorgt natuurlijk de reeds bekende V10-motor, die we ook kennen uit de Lamborghini Huracán. De fantastisch klinkende krachtbron is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling en brengt zijn vermogen en koppel via een sperdifferentieel over aan de achterwielen. De Performance RWD gaat in 3,7 seconden van stilstand naar 100 km/h. Als Spyder doet hij er 0,1 seconde langer over. Voor beide ligt de topsnelheid op net geen 330 km/h.

Electronic Stability Control staat gecontroleerde drifts toe

Standaard is de Audi R8 Performance RWD uitgerust met 18 inch grote stalen remmen. Keramische schijven in de maat 19 inch zijn een optie. Als de bestuurder de Sport-stand van het Electronic Stability Control-systeem activeert, dan blijft de elektronica een oogje in het zeil houden, maar staat het wel gecontroleerde drifts toe.

De LMS GT4-raceauto deelt onderdelen met de straatauto

Audi beweert dat de R8 Performance RWD zo'n 60 procent van zijn componenten ontleent aan de R8 LMS GT4-racewagen. Dat betekent echter niet dat we hier met een hardcore racer voor op de weg te maken hebben. Je moet namelijk andersom denken: de R8 LMS GT4 deelt 60 procent van zijn onderdelen met de straatauto. De basisdingen vooral: zoals het chassis, de body, de motor, de koplampen, de achterlichten, en ga zo maar door.