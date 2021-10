Dit Lamborghini Countach-prototype is een kopie. Wat is er met het origineel gebeurd?

De Lamborghini Countach is dit jaar vijftig geworden. Om dat te vieren lanceert Lamborghini een gelimiteerde supersportwagen op basis van de Aventador en Sián: de Countach LPI 800-4. Ook grijpt de fabrikant het Concorso d'Eleganza Villa d'Este aan om de Lamborghini Countach LP 500 te onthullen: een natuurgetrouwe replica van het originele Countach-prototype.

Van de originele Lamborghini Countach LP 500 is niets overgebleven

De auto is gebouwd in opdracht van een rijke verzamelaar. Eentje die flink in de buidel heeft moeten tasten, want Polo Storico - de klassiekerafdeling van Lamborghini - had liefst 25.000 manuren nodig om het klassieke studiemodel te recreëren. Van de originele Countach LP 500 is helaas niets overgebleven. Dus moest Lamborghini Polo Storico vertrouwen op oude foto's, tekeningen, documenten, notulen en de herinneringen van de betrokkenen.

Chassis van prototype is compleet anders dan van Countach LP 400

Het Countach LP 500-prototype - dat in 1971 op de autoshow van Genève werd gepresenteerd - wijkt behoorlijk af van de uiteindelijke productieversie, dus die kon Lamborghini moeilijk als referentiepunt gebruiken. Het chassis is anders en ook de carrosserie op veel punten. Om het volume van de auto goed te krijgen, heeft Polo Storico een 3d-scan gemaakt van de allereerste Countach LP 400 uit 1974 (chassis 001).

Countach LP 500-studiemodel is gebruikt voor crashtests

Foto's van de originele Countach LP 500 gingen in 1971 de wereld over. Het radicale design van Bertone-ontwerper Marcello Gandini zorgde voor een schok in de auto-industrie en bij het publiek. Het prototype overleefde het ontwikkelingstraject van de Countach niet. In maart 1974 werd de oranje-gele supercoupé gebruikt voor een crashtest. Het wrak is verdwenen. Niemand lijkt te weten wat ermee is gebeurd.