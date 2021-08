'Hillbillies' en 'rednecks' staan in de rij voor de elektrische Ford F-150 Lightning

In Europa begrijpen we niet dat grote pick-ups in de Verenigde Staten zo populair zijn. In 2020 was de Kia Niro de bestverkochte auto in Nederland. En in hetzelfde jaar voerde de Ford F-150 voor de zoveelste keer de Amerikaanse verkoopranglijst aan. De bijna 5,5 meter lange truck - die leverbaar is met V6 of V8 - ging precies 787.422 keer 'over de toonbank'. Op gepaste afstand volgen de Chevrolet Silverado (586.675 exemplaren) en de Ram 1500 (563.676).

Zo'n 120.000 reserveringen voor de Ford F-150 Lightning

Voor de F-150 Lightning heeft Ford op het moment van schrijven zo'n 120.000 inschrijven. Als je dat vergelijkt met de verkoopcijfers van de conventionele F-150, is dat niet veel, maar toch kunnen we van een indrukwekkend aantal spreken. Zoals gezegd, het Amerikaanse pick-uppubliek is conservatief en begon al te steigeren toen de F-150 als hybride op de markt kwam. Dus de populariteit van de elektrische variant is een verrassing.

Productiedoelstellingen Ford meer dan verdubbeld

Ook voor Ford, dat halsoverkop zijn productiedoelstellingen heeft verdubbeld. Volgens persbureau Reuters was Ford eerst van plan om niet meer dan 40.000 F-150 Lightnings per jaar te bouwen. Dat aantal gaat nu omhoog naar ruim 80.000 per jaar tot en met 2024. Voor de jaren daarna stijgt het productiedoel zelfs naar 160.000 stuks op jaarbasis. Volgens Ford komt de vraag niet zozeer bij particulieren vandaan, maar bij bedrijven.

Het wordt druk op de markt voor elektrische pick-ups

Het elektrische pick-upsegment belooft druk te worden. De Ford F-150 Lightning krijgt over niet al te lange tijd gezelschap van de GMC Hummer EV (de zwaarste auto op de markt), de Rivian R1T, de Tesla Cybertruck (die wederom is uitgesteld), de Nikola Badger, de Alpha Wolf, de Lordstown Endurance, de Bollinger B2, de elektrische Chevrolet Silverado, en meer.