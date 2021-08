Na één rit in de Aston Martin Valkyrie Spider ben je kaal

Net als de coupéversie van de Aston Martin Valkyrie, heeft de nieuwe Spider een hoogtoerige V12 met hybride-ondersteuning. De aandrijflijn is 1155 pk sterk. Zoals gezegd haalt de open Valkyrie daarmee een topsnelheid van ruim 330 km/h. Zet je het dak erop, dan gaat de hyperexclusieve Aston Martin zelfs meer dan 350 km/h.

In de Aston Martin Valkyrie Spider hoor je de V12 nóg beter

Heb je een dichte Aston Martin Valkyrie besteld, zeg hem dan af, want de Spider is absoluut de variant die je wilt hebben. Met het dak open, hoor je immers de tot 11.000 tpm opspoelende, atmosferische V12 nóg beter. En zoals we in diverse filmpjes al hebben gezien, klinkt de 6,5-liter grote krachtbron onwerelds.

Er worden 85 exemplaren van de Valkyrie Spider gebouwd

Maar goed, we geven hierboven advies waar je niks aan hebt, want alle 85 exemplaren van de Aston Martin Valkyrie Spider zijn al vergeven. Van de 'gewone' Valkyrie bouwt Aston Martin 150 stuks. Er komen ook nog 25 op circuitgebruik gerichte AMR-versies, die geen hybridesysteem hebben en 'slechts' 1014 pk leveren.

Vleugeldeuren zijn vervangen door Lamborghini-deuren

Het dakje van de Valkyrie Spider is uit koolstofvezel opgetrokken (de rest van de auto ook) en bestaat uit een frame dat je voor en achter vastklikt en twee scharnierende, doorzichtige dakpanelen. De vleugeldeuren van de dichte Valkyrie moesten worden vervangen door Lamborghini-deurtjes, die naar voren en naar boven open gaan.