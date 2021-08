Het is officieel: de Lamborghini Countach komt terug!

Op de bijgaande foto is helaas weinig te zien. We zien een wigvormige supercar - die ook een Lamborghini Aventador zou kunnen zijn - onder een doek staan. De naam van de auto verraadt nog het meest. Lamborghini Countach LPi 800-4 betekent 800 pk en vierwielaandrijving, waarbij het vermogen waarschijnlijk uit een atmosferische V12 met mild-hybrid-systeem komt.

Lamborghini Countach met V12 en mild-hybrid-ondersteuning

De gelimiteerde Lamborghini Sian FKP 37 beschikt bijvoorbeeld over een 6,5-liter twaalfcilinder met elektro-ondersteuning en komt tot een vermogen van 819 pk. Het is diezelfde aandrijflijn die in de Lamborghini Countach LPi 800-4 ligt. Op de definitieve specs hoeven we niet lang meer te wachten. De Countach wordt deze week onthuld tijdens de Monterey Car Week.



Countach betekent zoiets als 'mijn god!' in het Piëmontees

De originele Lamborghini Countach werd in 1971 als studiemodel gepresenteerd op de autoshow van Genève. De hoekige, door Marcello Gandini ontworpen supercoupé ging drie jaar later in productie. Als naam koos Lamborghini het Piëmontese woord 'countach', wat zoiets betekent als 'mijn god!'.

Samen met Ferrari Testarossa dé posterheld van de jaren tachtig

Uiteindelijk ging de Lamborghini Countach pas in 1990 met pensioen. De laatste uitvoeringen waren bijna onherkenbaar anders dan het minimalistische oermodel, met wielkastverbreders, een enorme achterspoiler en een agressief ogende bodykit. Samen met de Ferrari Testarossa was de Lamborghini Countach dé posterheld uit de jaren tachtig.