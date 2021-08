Zijn de zes uitlaten van deze Pagani Huayra er twee teveel?

De Pagani Huayra werd in 2011 geïntroduceerd als opvolger van de Pagani Zonda. In de tien jaar dat het model nu op de markt is, heeft Pagani er ontelbaar veel varianten van gemaakt: de Huayra Roadster, Huayra BC, BC Roadster, Huayra R, Carbon Edition, White Edition, La Monza Lisa, 730S, BC Kingtasma, BC Macchina Volante, Pearl, Dinastia, Hermes Edition ... Er zijn nog meer.

Speciale Pagani Huayra BC voor tiende verjaardag

Om de tiende verjaardag van de Huayra te vieren, onthult Pagani tijdens de Monterey Car Week (die dit weekend begint) de BC Pacchetto Tempesta. Die heeft dezelfde 6,0-liter AMG-V12 met twee turbo's als de 'gewone' Huayra, maar is opgeschroefd naar 827 pk en 1100 Nm koppel. En dat is precies hetzelfde als de krachtbron in de Pagani Huayra Imola levert.

Pacchetto Tempesta betekent 'stormpakket'

Pacchetto Tempesta klinkt als een gerecht dat je bij de plaatselijke pizzeria kunt bestellen, maar is eigenlijk Italiaans voor 'stormpakket'. En daarmee doelt Pagani simpelweg op de aerodynamische verfijningen die de fabrikant op deze Huayra BC heeft aangebracht.

Uitlaten in Philips-scheerapparaat-patroon

Opvallend zijn de enorme frontsplitter, de aerodynamische aanpassingen aan de dorpels, de snorkels achter de c-stijlen en de zes uitlaten. Vier zijn gegroepeerd in het typische Philips-scheerapparaat-patroon dat Pagani toepast. De andere twee vind je onder in de extreme achterdiffuser.