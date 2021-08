Column - Wat is jouw vakantieliefde? Die van mij heb ik net gekocht: een Lada Niva

Menig vakantieherinnering is voor mij gekoppeld aan auto’s. Ik kan me nog haarscherp de zwarte Pontiac Firebird voor de geest halen, die op een Zwitserse camping tegenover ons geparkeerd stond. Ik moet een jaar of zes geweest zijn. Maar ook meer recente reizen in het volwassen leven zijn gelardeerd met autoherinneringen. In de Verenigde Staten werd ik verliefd op een Chrysler 300C, op Java hobbelden we – met duizend andere toeristen – in een karavaan van oude Land Cruisers naar de voet van de Bromo-vulkaan, om een blik te werpen in zijn rommelende krater. Maar mijn meest zoete vakantie-autoherinneringen deed ik op in Oekraïne, Georgië en Rusland. Daar bloeide een liefde op voor krakkemikkige oude Sovjet-auto’s.

Mijn ouders wilden een Lada en ik liep stage bij Skoda

Ik kan ook niet verklaren waarom auto’s uit Oost-Europa mij zo trekken. Ooit overwogen mijn ouders om een Lada 1200 Combi te kopen. Mijn goedkeuring hadden ze, en ik voel nog steeds de teleurstelling toen het een tweedehands Ford Escort werd. Mijn stage op de autotechnische school in Apeldoorn heb ik doorlopen bij de toenmalige importeur van Skoda, precies in de tijd dat Volkswagen de Tsjechische fabrikant had overgenomen. En tijdens mijn reizen door de voormalige Sovjetstaten, heeft zich een roze gloed over mijn gezichtsveld ontwikkeld voor Volga’s, Zaporozhetsen, Lada’s en Bukhanka’s.

In een zwak moment, ben ik toch gezwicht: voor een Lada Niva

Ik weet het: je kunt vakantieliefdes beter niet toelaten in je dagelijkse leven. Dat kan alleen maar tegenvallen. Maar in een zwak, roze gekleurd moment, ben ik toch gezwicht. Waarschijnlijk zei ik veel te snel ‘ja!’, toen ik ging kijken naar een Lada Niva.

De auto is afkomstig uit Litouwen, heeft dienstgedaan bij de grenscontrole en er staat amper 60.000 kilometer op de klok. Dat klinkt goed, toch? Overigens had de verkoper zijn vraagtekens bij de kilometrage. Hij vertelde mij dat beambten van de douane in Litouwen een bonus krijgen als ze op jaarbasis genoeg kilometers hebben afgelegd. Vermoedelijk hebben ze met de kilometerstand gesjoemeld, en hoort de teller in de Niva juist veel minder aan te geven.

Laat ik ervan uitgaan dat het rampzalig uitpakt, dan valt het mee

Er zit nog geen Nederlands kenteken op de auto. Terwijl u deze column leest, hoop ik de Niva – na wat technische liefde – spoedig ter keuring te kunnen aanbieden. Heb ik de juiste keuze gemaakt, of zag ik tal van valkuilen door blinde liefde over het hoofd? Laat ik er gewoon van uitgaan dat een hernieuwde kennismaking met deze oude vakantieliefde rampzalig kan uitpakken. Dan valt de praktijk hopelijk alleen maar mee. Bent u weleens gezwicht voor een automobiele vakantievlam?