Verstopte oren? De Aston Martin Valkyrie Roadster spuit ze voor je uit

Je moet even heel goed kijken naar de bijgaande foto, want het is niet meteen duidelijk dat de Aston Martin Valkyrie op de foto geen dak heeft. Het meest opvallend is nog de nieuwe plaatsing van de portieren. De 'normale' Aston Martin Valkyrie heeft twee vleugeldeuren, die - à la Mercedes 300 SL Gullwing - vanuit een scharnierpunt op het dak omhoog komen. Bij de Roadster gaan de deuren schuin naar voren, zoals bij een Lamborghini.

Aston Martin Valkyrie Roadster debuteert op Pebble Beach

Aston Martin onthult de Valkyrie Roadster op donderdag 12 augustus tijdens de Monterey Car Week in Californië. Op de Pebble Beach-golfbaan krijgt de buitenaardse supersportwagen gezelschap van een bijna net zo waanzinnige creatie: de nieuwe Aston Martin Valhalla. Van de 950 pk sterke hybride (twinturbo V6 en elektromotor) worden in de komende twee jaar slechts 999 stuks gebouwd.

Atmosferische V12 draait 11.000 toeren per minuut

Maar is een hybride niet hartstikke saai? Nou, niet als hij bij Aston Martin weg komt! De Aston Martin Valkyrie Roadster heeft ook Prius-aandrijving, maar dan met een atmosferische 6,5-liter V12. De totale aandrijflijn komt tot 1160 pk en 900 Nm. En dat terwijl de Valkyrie in coupévorm net 1000 kilo weegt. De extreme Aston gaat in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/h. Zijn twaalfcilinder draait daarbij maximaal 11.000 toeren per minuut! Hoe dat klinkt? Zoals in deze video.