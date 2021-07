Land Rover Defender-weetjes - Wist je dat de eerste Land Rover als tractor bedoeld was?

De naam Land Rover Defender kwam pas in 1990

Eerst even over de naam Land Rover Defender: die wordt pas sinds 1990 officieel gebruikt, om hem duidelijk te onderscheiden van de toen geïntroduceerde Land Rover Discovery. Van 1983 tot 1990 was de officiële naam Land Rover 110 (lange wielbasis) en 90 (korte wielbasis). Voor die tijd was het simpelweg Series I (1948-1958), II (1958-1971) en III (1971-1984).

De eerste Land Rover was een landbouwvoertuig

Op basis van een Jeep bouwden de gebroeders Maurice en Spencer Wilks na de oorlog de eerste Rover met vierwielaandrijving. Ze wilden het concept van de Jeep verbeteren: de auto moest én als tractor op het land kunnen dienen, én als generator, én als auto voor de openbare weg.

Waarom de Land Rover traditioneel lichtgroen is

Dat groen zo'n kenmerkende kleur voor de Land Rover werd, komt door de verfschaarste na WOII. De groene verf was nog over uit de oorlog, toen het werd gebruikt voor jachtvliegtuigen. Ook de aluminium carrosserie ontstond uit pure noodzaak. Er was na de oorlog een groot tekort aan staal in Europa.

Debuut in 1948 op de Amsterdamse AutoRAI

De Land Rover maakte zijn werelddebuut niet in Engeland, maar op de AutoRAI in 1948. Het stuur van het eerste prototype van de Land Rover zat in het midden.

Koningin Elisabeth kreeg in 1953 haar Land Rover

De Britse koninklijke familie kreeg al in 1953 zijn eerste op maat gemaakte Land Rover. Koningin Elisabeth had in WOII geleerd om militaire voertuigen te besturen.

Land Rover met rupsbanden of tractorbanden

In de jaren vijftig kon je een Land Rover met rupsbanden of tractorbanden bestellen. Ook kon je ook een Road Rover kopen, een Land Rover die iets comfortabeler was op de openbare weg. Dit was feitelijk de voorganger van de Range Rover uit 1970. Land Rover experimenteerde in de jaren zestig met een amfibische Defender, met een schroef achterop, een roer en een snorkel waarmee werd voorkomen dat de dieselmotor zou verzuipen.

Pas sinds 1978 is Land Rover een zelfstandig merk

Land Rover bestaat pas sinds 1978 als zelfstandig merk, voor die tijd was het onderdeel van Rover. Land Rover was onderdeel van de Rover Group, tot BMW de merken in 2000 uit elkaar haalde. Land Rover werd verkocht aan Ford.

Lara Croft en James Bond reden Land Rover

De Defender is te zien in vele Hollywood-kaskrakers, zoals Lara Croft: Tomb-Raider, The Da Vinci Code en de James Bond-film Spectre. De productie van de eerste Defender stopte in januari 2016, er werden meer dan 2 miljoen exemplaren gebouwd. In de VS was hij vanwege veiligheidseisen al niet meer leverbaar sinds 1997.