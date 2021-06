De atmosferische V12 van de Aston Martin Valkyrie AMR Pro krijst er 1014 pk uit!

Is een hybride saai? Niet als hij bij Aston Martin weg komt! De straatlegale variant van de Aston Martin Valkyrie weegt iets meer dan 1000 kilogram en haalt 1160 pk en 900 Nm koppel uit een atmosferische 6,5-liter V12 en een elektromotor. Is een hybride saai? De Valkyrie gaat naar verluidt in 2,5 seconden van stilstand naar 100 km/h. Zijn twaalfcilindermotor draait daarbij maximaal 11.000 toeren per minuut! Hoe dat klinkt? Zoals in deze video.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro begon zijn leven als Le Mans-racer

De Aston Martin Valkyrie AMR Pro heeft een interessante voorgeschiedenis. Oorspronkelijk was hij bedoeld voor de nieuwe hypercarklasse op Le Mans, maar toen de regels daarvan veranderden, trok Aston Martin zich terug. De Valkyrie AMR Pro is gebaseerd op het racewagendesign van Aston Martin en is bedoeld als het ultieme circuitspeeltje voor de rijken.

Een vermogen van 1014 pk uit een V12 en geen hybridetechniek

En omdat de Valkyrie AMR Pro dat is, hoeft het model zich niet aan racereglementen te houden. De nieuwe Aston Martin is daardoor nóg sneller dan de Le Mans-auto, met een 1014 pk sterke atmosferische V12 zonder elektrische hulp. De elektromotor en de batterij van de 'gewone' Valkyrie hebben het veld geruimd. Dit om gewicht te besparen. De Valkyrie AMR Pro heeft een 38 cm langere wielbasis dan de Valkyrie en is door de extreme aerodynamische aanpassingen 26,6 centimeter langer.

Valkyrie AMR Pro doet Le Mans in zelfde tijd als LMP1-prototype

Volgens Aston Martin is de Valkyrie AMR Pro in staat tot een rondje Le Mans in 3,20 minuten. Daarmee is hij ongeveer net zo snel als de Le Mans-winnende LMP1-prototypes. Hoe het voelt om met 3G aan dwarskrachten door de bocht te gaan, kunnen Valkyrie AMR Pro-kopers ervaren tijdens door Aston Martin georganiseerde circuitdagen. De eerste veertig klanten krijgen in het laatste kwartaal van dit jaar hun auto.