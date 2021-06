7 vragen over de DS 4: waarom hij Duitser is dan je denkt

1. DS 4? Die naam doet een belletje rinkelen.

Dat klopt. In 2011 werd ook al een DS4 geïntroduceerd, maar dat waren andere tijden. DS was toen nog een submerk van Citroën, op de grille prijkte dan ook een dubbele chevron. In 2015 werd DS een zelfstandig merk en werd de DS 4 van zijn Citroën-logo’s ontdaan.

De DS4 was niet het finest hour van Citroën: het was een coupé, maar wel een die (te) hoog op zijn wielen stond. Dat functionaliteit ondergeschikt is aan vormgeving, is best te snappen. Maar Citroën ging wel heel ver: de achterramen van de DS4 konden niet eens open. Verder was het onderstel oerend hard afgestemd.



2. Hoe moet je de nieuwe DS 4 dan zien?

DS komt op stoom: in 2021 presenteert het twee nieuwe modellen. Eerst kwam de DS 9, een grote limousine. Tijdens de DS 9 test waren we onder de indruk, maar dit is niet het model waarvan DS de hoogste verwachtingen heeft in Nederland. Dat is de DS 4.

De DS 4 is een concurrent voor de dure Duitse auto’s uit het C-segment, zoals de Audi A3 Sportback, de BMW 1-serie en de Mercedes A-klasse. Er hangt nogal wat af van het succes van de DS 4: dit model kan het merk in Nederland maken of breken. In 2021 verkocht DS in Nederland tot nu toe maar 127 auto’s. In 2020 waren het er in totaal 722, een jaar eerder 725. Dat kan beter …



3. Waarom is de DS 4 belangrijker dan de DS 7 Crossback en de DS 9?

Tot nu toe waren de DS-modellen vooral te vinden in niche-markten, zoals dure suv’s. De DS 4 stort zich in een van de populairste autocategorieën: het C-segment (ook wel Golf-segment genoemd). Daar is het aanbod enorm: van functioneel tot peperduur. Voor de meeste merken haalt DS de Franse neus op: de DS 4 mikt op klanten die van de goede dingen in het leven houden. Mooie spullen en topkwaliteit gaan boven koopjes van de week.

Nu shoppen die klanten nadrukkelijk bij de Duitse modellen van Audi, BMW en Mercedes. De Fransen willen die hegemonie doorbreken. Al is de DS 4 Duitser dan je denkt, want hij rolt bij Opel in Rüsselsheim van de band. De nieuwe Opel Astra (gepland voor 2022) krijgt dan ook hetzelfde onderstel, een nieuwe versie van het EMP2-platform.



4. Wat gooit de DS 4 in de strijd?

Volgens DS krijg je bij de concurrentie nergens zulke grote 20-inch wielen (waarvoor je overigens wel moet bijbetalen, 17 inch is standaard). DS probeert bovendien suv-liefhebbers te paaien met de DS 4 Cross. Die heeft zwarte bumpers en dakrails, zodat hij meer op een suv lijkt dan de andere modellen. Maar niets is wat het lijkt, het is gezichtsbedrog. De Cross is precies even lang en hoog als de andere DS 4-modellen.



De hysterische ruitvorm is kenmerkend voor DS, maar die komt niet zo overdadig terug als in de DS 3 Crossback en de DS 7 Crossback. Het dashboard van de DS 4 is met zijn grote schermen eerder minimalistisch. We konden al even proefzitten en waren aangenaam verrast door de hoofd- en beenruimte achterin.



De ruiten vind je nog wel subtiel terug in de overgang tussen de achterruit en de carrosserie, DS noemt dit reflective design. De portiergrepen zijn verzonken, de achterlichten hebben weer het voor DS kenmerkende schubbenpatroon. Dat zit er puur ‘voor de mooi’. Binnenin heeft de DS 4 ‘onzichtbare’ ventilatieroosters in de middenconsole en (optioneel) sierdelen van bruin essenhout.



5. Wanneer komt de DS 4 naar Nederland en wat is de prijs?

De DS 4 komt pas eind 2021 naar Nederland, maar voordat de levering goed op stoom is, hebben we de eindejaars-oliebollen al achter de kiezen. 2022 wordt het jaar van de DS 4.



De eerste DS 4 die in de showroom staat, is de La Première. Deze DS 4 plug-in hybride kost 53.850 euro. Bij het overzicht van de prijzen van de DS 4 is te lezen dat de basisversie, met 130 pk sterke driecilinder, 35.450 euro gaat kosten.



6. Komt er ook een elektrische DS 4?

Nee, de DS 4 is er alleen met twee benzinemotoren (130 en 180 pk) en als E-Tense plug-in hybrid (225 pk). De nieuwste versie van het EMP2-platform, waarop behalve de Opel Astra ook de nieuwe Peugeot 308 staat, is niet geschikt voor volledig elektrische modellen.



7. Is de DS 4 duurder dan een Audi, BMW of Mercedes?

Ja! We kijken eerst naar de basisprijs van een Audi A3 Sportback (110 pk): 35.050 euro. Die is dus iets goedkoper. De Audi A3 Sportback is er ook als plug-in hybride, hij kost dan 40.990 euro (204 pk). De DS 4 E-Tense kost 41.150 euro, maar dan krijg je wel 225 pk.

BMW doet bij de 1-serie niet aan stekkers, wél aan diesels. En die kun je bij de DS 4 niet krijgen. Ga je naar de BMW-dealer, dan moet je voor de goedkoopste BMW 116i op benzine (driecilinder, 109 pk) 32.020 euro meebrengen. Ook wat goedkoper dus. Topmodel is de M135i xDrive, deze 306 pk sterke topversie met 306 pk kost 60.013 euro.

Is een Mercedes A-klasse dan wél duurder dan een DS 4? Nee. Ook de A-klasse is goedkoper, de basisprijs is 31.372 euro (A 160, 109 pk). Net als bij DS, kun je ook bij Mercedes terecht voor een plug-in hybride. Deze Mercedes A 250 e heeft een prijs van 44.465 euro, wat wel iets meer is dan de DS 4 E-Tense.