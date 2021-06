Elektrische Opel Manta heeft geen antenne! Waar moet de vossenstaart nu aan?

We hebben de elektrische Opel Manta GSe ElektroMOD al deels voorbij zien komen, maar hier is-ie in zijn volle glorie. De stekkercoupé is gebaseerd op een Opel Manta A uit begin jaren zeventig. De originele viercilinder benzinemotor heeft het veld moeten ruimen en is vervangen door een elektromotor met 147 pk en 255 Nm. De aandrijfkrachten gaan naar de achterwielen, zoals dat hoort bij een Opel Manta.

Originele vierbak van de Opel Manta

Bijzonder is dat de originele vierbak nog in de Opel Manta GSe ElektroMOD zit. De bestuurder kan ervoor kiezen om die te gebruiken waarvoor die bedoeld is (schakelen in een elektrische auto, hoe vaak kom je dat nou tegen?), maar ook opteren voor de 'automatische stand'. Die laatste schakel je in door simpelweg de transmissie in z'n vier te zetten. Een elektromotor heeft immers aan één versnelling genoeg.

Actieradius van ongeveer 200 kilometer

De motor is gekoppeld aan een 31 kWh-batterij, die genoeg stroom levert voor een actieradius van ongeveer 200 kilometer. Net als de Opel Corsa-e en Mokka-e wint de Manta GSe ElektroMOD energie terug tijdens het remmen. Opladen gaat via een 9,0 kW-boordlader. Binnen vier uur is de batterij van de elektro-Opel weer vol.

Zo sportief was de Opel Manta niet

"De volledig elektrische Manta is net zo sportief als de originele Manta", schrijft Opel. Maar het grappige is: zo sportief was die klassieke coupé helemaal niet. Het was meer show dan go, met maximaal 105 pk voor de Opel Manta GT/E uit 1974 en een chassis dat van de Opel Ascona afkomstig was.

De bekende Duitse Manta-grappen

Maar een stijlicoon was de Opel Manta wel, tot voor kort niet altijd in de positieve zin. De sportcoupé voor de gewone man deelde zijn foute reputatie met de Ford Capri, werd door de New Kids-films onder de aandacht gebracht van een hele nieuwe generatie Nederlanders en is nog steeds het mikpunt van Duitse Manta-grappen (een Mantawitz, zoals onze oosterburen zelf zeggen).

Brede led-grille om te communiceren

Opel heeft de Manta GSe ElektroMOD niet alleen van een nieuwe aandrijflijn voorzien, maar de klassieke tweedeurs ook een ander front gegeven. De grille is nu een breed led-scherm, waarmee de auto met zijn omgeving kan communiceren. De gele carrosserielak en zwarte motorkap (tegen hinderlijke reflecties in de voorruit) komen uit de rallysport, waarin de oude Manta meer dan veertig jaar geleden behoorlijk succesvol is geweest.



Digitale cockpit en touchscreen

In de cabine zijn de klassieke ronde klokken verdwenen. De bestuurder kijkt nu uit over een digitale cockpit en een touchscreen voor het infotainmentsysteem. Op de sportstoelen - afkomstig uit de Opel Adam S - komt de felgele exterieurkleur terug. Het driespaaks stuurwiel komt uit de originele auto, maar is door Opel aangepast.