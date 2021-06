Ferrari 812 Competizione gaat in 2,8 tellen van beschikbaar naar uitverkocht

Want zo gaat dat met peperdure, gelimiteerde Ferrari's. Op het moment dat wij - de gewone stervelingen - ze te zien krijgen, zijn ze al lang en breed uitverkocht. Sterker nog, Ferrari begint niet eens aan de ontwikkeling van dit soort auto's als ze niet al een setje handtekeningen op papier hebben staan van potentiële klanten.

Ferrari harkt zo maar even 860 miljoen binnen

Van deze Ferrari 812 Competizione en Competizione A worden respectievelijk 999 en 599 stuks gebouwd, voor zo'n 500.000 en 600.000 euro per stuk. Alle 1598 stuks zijn uitverkocht, wat Ferrari dus zo maar even 860 miljoen euro oplevert. Och, wat moet het toch heerlijk zijn om Ferrari te zijn: je schroeft weer een setje limited editions in elkaar en de multimiljonairs staan kwijlend voor de deur.

Gebaseerd op de Ferrari 812 Superfast en 812 GTS

Zoals de naam al verraadt, zijn de Ferrari 812 Competizione en Competizione A gebaseerd op de Ferrari 812 Superfast en 812 GTS. Hun 6,5 liter atmosferische V12 levert niet 800 pk, zoals in de Superfast, maar 830 pk. Ronduit overweldigend is het maximale toerental, dat door de magiërs van Ferrari is opgeschroefd van 8500 tpm naar 9500 tpm. Wat moet dat hemels klinken!

Ferrari 812 Competizione in 2,85 seconden naar 100 km/h

De topsnelheid van de 812 Competizione en Competizione A ligt op 340 km/h. Van stilstand naar 100 km/h is gepiept in 2,85 seconden (dat is wel érg specifiek) en 200 km/h komt al na 7,5 seconden voorbij vliegen. En dat is niet alleen de verdienste van de motor, maar ook van de bak, die 5 procent sneller schakelt dan die in de 812 Superfast.

Door gebruik van koolstofvezel zo'n 40 kilo lichter

Ook interessant is de toevoeging van vierwielbesturing. Dat betekent dat de achterwielen op hogere snelheid meedraaien met de voorwielen (dit voor meer stabiliteit) en bij lagere snelheden juist tegensturen (dit voor meer wendbaarheid). Daarbij heeft Ferrari veel koolstofvezel op de 812 Competizione toegepast, waardoor de auto bijna 40 kilo minder weegt (1487 kilo) dan de 812 Superfast.