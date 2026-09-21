De langzaamste Koenigsegg ooit is misschien wel de meest begeerlijke

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Een Koenigsegg met een topsnelheid van 111 km/h? Dat is best sloom voor een hypercar, toch is het een kunststukje. Niet made in Sweden door de medewerkers van Christian von Koenigsegg, maar in Denemarken! Door de mannen en vrouwen van ... Lego. Binnenkort in Nederland!

De Koenigsegg Sadair’s Spear verscheen in 2025 als een extra scherpe, circuitgerichte en toch straatlegale evolutie van de Jesko. De megacar is gelimiteerd tot 30 exemplaren en heeft een 5,0-liter twin-turbo V8 met 1300 pk op benzine en 1625 pk op E85.

Van het circuit naar de supermarkt

Het maximumkoppel bedraagt 1500 Nm, de schakelarbeid wordt verzorgd door Koenigseggs 9-traps Light Speed Transmission, en het drooggewicht ligt op 1320 kilo. Ook de aerodynamica is fors aangepakt: bij 250 km/h levert de auto 850 kilo downforce, met een maximum van 1765 kilo. Daarmee is de Sadair’s Spear vooral bedoeld als ultieme trackday-Koenigsegg, maar je mag er ook mee naar de supermarkt, de kinderopvang en je schoonmoeder.

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Koenigsegg met topsnelheid van 11 km/h

Om de lancering van de Lego Technic set te vieren, werd het Zweedse racemonster op ware grootte nagebouwd. Het resultaat mag er zijn: een racewagen gemaakt uit ruim 300.000 Lego-stenen die een maximumsnelheid van 111 km/h behaalt. Op de aankomende Lego World (15-21 oktober) is de Lego-versie van de Sadair's Spear voor het eerst in Nederland te bewonderen.

Te koop voor nog geen 500 euro

Het 1 op 1-model is niet te koop, maar er is inmiddels ook een kleinere Lego-versie van deze auto en die ligt wel in de winkel. Het bouwpakket is bedoeld voor 18+, bestaat uit 4104 blokjes en kost 449,99 euro. Lego belooft daarbij veel technische details van het origineel, zoals een V8-motor, Triplex-ophanging, de 9-versnellingsbak en een speciale ghost mode, waarbij deuren en motorkap in één beweging openen.