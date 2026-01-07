95 procent occasionkopers loopt met wijde boog om EV's heen

Nieuws

In 2025 werden in Nederland ruim 2,1 miljoen tweedehands auto’s verkocht. Een nieuw record. En terwijl EV’s onder nieuwe auto’s een marktaandeel van 40 procent hebben, moeten occasionkopers er niets van hebben.

Volgens de jongste cijfers van Bovag en RDC (RAI Data Center) veranderden in 2025 exact 2.124.229 tweedehands auto’s van eigenaar. Dat waren er 75.256 meer dan in 2024, wat overeenkomt met een stijging van 3,7 procent.

Volgens Gerard ten Buuren, voorzitter Bovag Onafhankelijke Autobedrijven, is een nieuwe auto voor steeds minder mensen haalbaar: “De prijs van nieuwe auto's is de laatste jaren hard opgelopen, waardoor de vraag verschuift naar jong gebruikte auto’s, geïmporteerd of gekocht bij een autobedrijf.”

Toch kopen en verkopen particulieren onderling ook nog de nodige auto’s. In 2025 ging het om 739.433 registraties, oftewel ruim een derde van de totale occasionmarkt.

Geen SUV’s in de top 10

Kijken we naar de meest verkochte modellen onder de tweedehands auto’s, dan zien we dat er in de top 10 niet één SUV staat (scroll omlaag voor de top 10). Bij de nieuwe auto’s zijn dat er maar liefst zes! Maar dat is zeker niet het enige belangrijke verschil in voorkeur tussen occasionkopers en mensen die een nieuwe auto aanschaffen.

Meer diesels dan EV’s

Vier van de tien nieuwe auto’s die in 2025 werden geregistreerd, waren volledig elektrisch. Dat komt neer op een marktaandeel van 40 procent. Tweedehands zijn EV’s een stuk minder populair: ze hebben slechts 4,8 procent van de occasionmarkt in handen. Dat was weliswaar een lichte stijging ten opzichte van de 4,2 procent in 2024, maar het houdt nog altijd niet over.

Zelfs diesels (5,5 procent) deden het beter dan tweedehands elektrische auto's. Maar verreweg de meeste occasions die vorig jaar in Nederland van eigenaar wisselden, reden op benzine (72,7 procent). Hybrides legden beslag op 16 procent van de markt. Lpg-auto’s speelden slechts een marginale rol (0,9 procent).

Maar één Kia bij bestverkochte occasions

In 2025 was Kia verreweg het populairste merk onder kopers van nieuwe auto’s. De Kia EV3 stond in de top 10 op de tweede plek, de Picanto op 4 en de Niro op 7.

Bij de tien bestverkochte occasions vinden we alleen de Picanto terug. Volkswagen, Toyota en Ford zijn alle drie met twee modellen vertegenwoordigd in de occasions-top 10. Ford mag de Focus en Fiesta dan uit productie hebben genomen, tweedehands zijn beide modellen nog hartstikke populair.

Positie Merk / model Aantal Marktaandeel 1 Volkswagen Polo 71.308 3,4% 2 Volkswagen Golf 69.408 3,3% 3 Opel Corsa 44.191 2,1% 4 Ford Fiesta 35.135 1,7% 5 Toyota Aygo 34.797 1,6% 6 Toyota Yaris 34.112 1,6% 7 Ford Focus 32.980 1,6% 8 Renault Clio 31.731 1,5% 9 Kia Picanto 30.708 1,4% 10 BMW 3-serie 30.280 1,4%

Tesla Model 3 populairste gebruikte EV

Onder de in 2025 verkochte tweedehands elektrische auto’s was de Tesla Model 3 met afstand het populairst met 11.338 registraties. Op plek twee tussen de occasions stond de Volkswagen ID.3, met minder dan de helft van dat aantal (4595). De ID.3 werd op de hielen gezeten door een concerngenoot: de Audi E-Tron (4236).

Die nummer drie vinden we opvallend voor zo'n vroege, maar ook zware EV met een relatief klein bereik. Als je daarentegen kijkt wat tweedehands Audi's E-Tron kosten, snappen we het ook wel weer. Van de oorspronkelijke nieuwprijs is maar bar weinig overgebleven.