Je gelooft nooit wat er in de kleine lettertjes staat als je een Cybertruck koopt

Sommige rijkelui maken er een sport van: peperdure en exclusieve auto’s kopen om deze vervolgens met enorme winst door te verkopen. Een auto als de aankomende Cybertruck zou hier uitstekend voor geschikt zijn, maar Tesla steekt hier een stokje voor met een speciale clausule.

Aan het einde van deze maand vinden eindelijk de eerste leveringen van de Tesla Cybertruck plaats. Door de enorme vraag en de beperkte initiële oplage was de EV heel interessant voor investeerders die dan ook snel een productieplek reserveerden.

Maar wie denkt de gehypte elektrische pick-up truck nu met winst te kunnen doorverkopen, komt van een koude kermis thuis. De Amerikanen hebben namelijk hun algemene voorwaarden geüpdatet. In het vernieuwde document staat een nieuwe clausule die gretige investeerders het leven zuur moet maken.

Als sneeuw voor de zon

In de nieuwe koopvoorwaarden staat voortaan: “Alleen voor Cybertruck: u begrijpt en erkent dat de Cybertruck in beperkte hoeveelheid zal worden vrijgegeven. U gaat ermee akkoord dat u het voertuig niet zult verkopen binnen het eerste jaar na de leveringsdatum van uw voertuig.”

Mochten klanten toch hun Cybertruck binnen een jaar verkopen, kan Tesla een stokje steken voor de overdracht of een schadevergoeding eisen van maar liefst 50.000 dollar. Zo verdwijnt de eventuele winst van doorverkopers als sneeuw voor de zon.

Uitzondering

Mocht er wegens onvoorziene omstandigheden een goede reden zijn om je Cybertruck binnen een jaar van de hand te doen, heeft Tesla een uitzonderingsregeling. De autoproducent onder leiding van Elon Musk verwacht schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van deze situatie en eist dan de eerste optie om de auto terug te kopen.

Je hoeft daarvoor niet je beste onderhandelingstechnieken uit de kast te trekken, want de prijs staat vast. Tesla betaalt in dit geval het aankoopbedrag minus 0,25 dollar (0,23 euro) per gereden mijl (ongeveer 1,6 kilometer), en alle kosten om de auto zowel technisch als cosmetisch volledig in orde te maken.

Pas als Tesla de Cybertruck om wat voor een reden dan ook niet terug wil kopen, mag deze privé worden verkocht door de eigenaar.

Niet de eerste keer

Tesla is niet het eerste automerk dat een dergelijke regeling opstelt met zijn kopers. Contracten als deze zijn niet zeldzaam in de wereld van exclusieve sportauto’s. Zo heeft Ford bijvoorbeeld soortgelijke regels opgesteld bij de aankoop van de zeer exclusieve Ford GT. En ook bij vroege exemplaren van de Ford F-150 Lightning werden verkooprestricties opgelegd aan klanten.