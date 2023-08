Auto's die binnen no-time zijn uitverkocht, zijn doorgaans peperdure limited editions van exotische sportwagens. De kleine Citroën Ami bewijst dat het ook anders kan. Terwijl Nederland kon fluiten naar de Ami Buggy, was-ie in België al na 9 minuten niet meer te krijgen.



Citroën bouwt dit jaar 1000 stuks van de Ami Buggy. Deze gelimiteerde uitvoering is een beetje afgekeken van de Fiat Topolino, die in de uitvoering Dolcevita ook een open dakje en geen echte portieren heeft, maar dat mag de pret niet drukken. In plaats van een koord in de deuropening, is de Ami Buggy uitgerust met een zwart frame om de twee inzittenden te beschermen. Met zijn matte kakikleur en goudkleurige wieltjes ziet de Franse elektrische stadsauto er avontuurlijk uit.

De Citroën Ami Buggy kostte ongeveer 12.500 euro. De online verkoop van 800 exemplaren begon op 20 juni om 11:00 uur in acht Europese landen, waaronder Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland en België. Nog geen 10 uur later waren alle exemplaren vergeven. In Frankrijk werden in krap twee uur 430 stuks verkocht. Maar België spant de kroon: in niet meer dan 9 minuten verkocht Citroën hier 65 Ami's Buggy! En Nederlanders? Die konden fluiten naar een Ami Buggy, want hier was-ie niet te koop.



Een Spaanse koper wist de Ami Buggy het snelst in zijn online winkelmandje te gooien. Hij of zij voltooide het online aankoopproces in 1 minuut en 10 seconden, inclusief de betaling. Dat is sneller dan de dagelijkse boodschappen bliepen bij de zelfscankassa.



Nog 200 stuks beschikbaar

Wie goed gelezen heeft, weet dat er nog een kans is om een nieuwe Citroën Ami Buggy te bemachtigen. Er zijn nog 200 stuks over. Die gaan ook de verkoop in. Dat gebeurt nog deze zomer in geselecteerde winkels in Marokko, Turkije en een aantal Franse overzeese gebieden. De elektrische Ami is met een lengte van 2,4 meter niet groot, dus wie weet mag hij mee terug in het vrachtruim van het vliegtuig.