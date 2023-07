Waarom Mark Rutte zijn sneue Saab beter kan inruilen voor een van deze 5 leuke Saabs

Ook zo geschrokken dat premier Mark Rutte opstapt? Eerlijk schrokken we meer van zijn privéauto. Niet zomaar een oude Saab, maar de saaiste ooit! Als Mark straks de tijd aan zichzelf heeft, adviseren we hem dringend een van deze 5 leukere Saabs.

Ach, we begrijpen het ook wel weer. Als je de meeste autoritten op de achterbank van een verlengde BMW 7-serie mag doorbrengen, maakt het niet zo veel uit waarin je privé rijdt. Al doet het merk er voor onze demissionaire premier waarschijnlijk wél toe. Want voor zijn huidige Saab 9-3 Sport Estate 1.8i, reed hij ook al in een Saab: een 9-3 van de eerste generatie.



Wát heeft Mark Rutte een Saab zonder turbo?



Maar straks kan Mark niet meer beschikken over zijn BMW 7-serie met chauffeur en moet hij al zijn privékilometers in zijn Saab 9-3 maken. Ook buiten de stadspoorten van Den Haag. Dan zal hij vast schrikken van het gebrek aan koppel en vermogen. Want in tegenstelling tot de meeste recente Saabs, heeft zijn 9-3 Estate uit 2007 géén turbo. Met als resultaat een armetierige 122 pk aan vermogen en een karige 167 Nm aan koppel. De sprint van 0 naar honderd duurt dan ook 11,5 tellen. Usain Bolt had daar in zijn hoogtijdagen maar 9,58 seconden voor nodig. Oké, dan hebben we het over meters, maar toch.

Mooie Saabs voor Mark Rutte na zijn afscheid als premier



Behalve een saaie aandrijflijn, heeft de Saab 9-3 Sport Estate van Rutte ook een slaapverwekkend uiterlijk. Om te beginnen is-ie grijs. Gaap! Bovendien is-ie van vóór de facelift van 2008 en dus heeft-ie de nietszeggende grille. En kijk eens naar die wieltjes: 15 inch! Bescheidenheid siert misschien de mens, maar bij auto’s is dat lang niet altijd het geval. Daarom Mark, geven we je hier 5 Markplaats-tips voor Saabs waaraan je veel meer plezier zult beleven.

Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Vector – 2008 – 191.748 km – € 14.999

Het zal wel even wennen zijn om straks niet meer elk weekend in het torentje te zitten en oersaaie rapporten te lezen. Om te voorkomen dat je dit gaat missen, kunnen we je één van de ruim 300 tweedehands Saabs Cabrio op Marktplaats.nl adviseren. Wat dacht je van deze mooie rode, Mark? Alleen al door ernaar te kijken, word je vrolijk. Dat wordt nog beter als je ermee gaat rijden. Het vermogen van 150 pk is niet imposant, maar het koppel van 242 Nm is al heel vroeg beschikbaar en zorgt voor verrassend vlotte tussensprints. Je zou er spontaan van gaan schaterlachen, zónder dat er camera’s bij zijn … Als je met de kap omlaag rijdt – en dat doe jij als stoere kerel natuurlijk altijd – voel je je nog jonger en fitter dan je bent. Want als een van de weinige mannen van jouw leeftijd kun jij je haren nog in de wind voelen wapperen! Vind je die wielen te groot? Ben je mal, Mark, 17 inch is tegenwoordig heel bescheiden.

Saab 9-5 NG 2.8T Aero Exklusiv – 2012 – 224.679 km – € 17.945

Mis je tijdens de spaarzame ritjes in je Saab 9-3 nu al stiekem je dienstlimo? Ook dan weten we een goede Saab voor je. Wat dacht je van een gebruikte Saab 9-5 van de laatste generatie? Hij oogt nog altijd modern en representatief. En is de meest comfortabele Saab ooit. En mocht je ooit met je vriend Jort Kelder – ook geen onbekende met Saabs – nog eens minister-presidentje willen spelen, dan is dat evenmin een probleem. Zet Jort achter het stuur en neem zelf rechts achterin plaats op het beige leder (nog niet van die moderne vegan-shit). Ook jouw lange benen hebben hier genoeg ruimte en de achterste zijruiten zijn extra donker getint. Zo hoeft niemand te weten dat je er best moeite mee hebt dat je straks geen premier meer bent …

Saab 900 Turbo S – 1992 – 283.400 km – € 20.500

Als Saab-liefhebber en historicus loop jij natuurlijk over van het historisch besef, Mark. Dan weet je ook dat de Saab 900 Turbo eigenlijk dé Saab is. Door deze auto werd ‘turbo’ een magisch begrip en werd Saab een geliefd merk onder Europese, Amerikaanse én Japanse yuppen. Helaas worden tweedehands Saabs 900 Classic steeds zeldzamer. En exemplaren die nog geen last hebben van het bruine monster, moet je helemaal met een lantaarntje zoeken. Gelukkig vonden we deze scarabeegroene. Met fullpressure turbomotor, leren bekleding én airco. Wel zo lekker nu de zomers steeds warmer worden. Als we de milieudoelstellingen niet halen, wordt dat alleen maar erger. Ter ondersteuning van de airconditioner zitten er periodecorrecte jaloezieën op de achterruit. Waar jij het misschien stiekem ook wel warm van krijgt, is het geweldige uitlaatgeluid … Dat is als barbecueën in hartje Den Haag: niet heel milieuvriendelijk, maar wel ontzéttend lekker!

Saab 95 V4 – 1972 – € 14.750

Wil je je hang naar het verleden combineren met het praktische gemak van je huidige stationwagon? Dan is een oude Saab 95 – zonder streepje tussen de 9 en de 5 - jouw auto. De bijna loodrechte achterklep biedt toegang tot een rechttoe-rechtaan bagageruimte waarin ook nog een extra bankje schuilgaat. Daarnaast biedt deze klassieke Saab wagonladingen nostalgisch rijgenot. Waan je terug in de jaren zeventig en laat die oude V4 roffelen. Ook als je een nieuwe hobby zoekt om al je plotselinge vrije tijd te doden, is dit de perfecte auto. Want hij is geknipt voor klassiekerrally’s. De 95 is immers de stationwagon-variant van de 93/96, waarmee Saab in het verleden talloze rally’s won - tot die van Monte Carlo aan toe! Wel is deze Saab nog iets viezer dan de 900 hierboven. Het interieur is daarentegen groener dan groen, hahaha!



Saab 9-3 Sport Sedan Turbo X Aero XWD – 2008 – 60.749 km - € 22.450

Een Saab 9-3 met 280 pk? Doe effe normaal, man! Ja Mark, de 9-3 Turbo X is de sportiefste Saab uit de nadagen van het merk. In 2008 riep Saab hem in het leven om 30 jaar turbotechniek te vieren. Hij heeft dezelfde motor als de Saab 9-5 NG hierboven, maar een jong gebruikte Saab 9-3 met zoveel vermogen voelt veel lichtvoetiger aan. En anders dan de oude Saab 9-3 Viggen, krijgt de 9-3 Turbo X zijn power ook prima op het asfalt. Dat dankt hij aan zijn vierwielaandrijving en het standaard sperdifferentieel. Leuke gadget is de turbodrukmeter in de stijl van de eerste geblazen Saab, de 99 Turbo. De prijs is niet mals, maar dit wordt een collector’s item én hij heeft maar 60.000 kilometer op de klok. Wij vinden het dan ook heel verantwoord om hier je eerste anderhalve maand wachtgeld op stuk te slaan, Mark!