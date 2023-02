Deze caravan lost het grootste probleem van elektrische auto’s op

Op onze FaceBook-berichten over elektrische auto’s krijgen we steevast reacties van caravanliefhebbers. Allemaal in de trant: ‘waardeloos, je kunt er niet eens een caravan mee trekken’. Dat klopt ten dele, maar nu komt er een caravan die dit vooroordeel definitief om zeep helpt.

Veel elektrische auto's kunnen geen caravan trekken. En voor zover ze dat wel kunnen, is het maximale trekgewicht aan de lage kant. Maar zelfs als een EV wel een serieuze caravan aan zijn trekhaak verdraagt, zoals de Tesla Model X (2268 kg!), kleeft er een groot nadeel aan een caravanvakantie per elektrische auto.



Colorado Teardrops Boulder: ideale caravan voor EV-rijders



De actieradius holt namelijk achteruit als je met je elektrische auto een caravan moet voortslepen. Daarom willen wij het nieuws over de Boulder van Colorado Teardrops graag met je delen. Deze aluminium caravan is namelijk bijzonder EV-vriendelijk. Niet alleen vanwege zijn vrij bescheiden eigengewicht van nog geen 1000 kilo, maar vooral vanwege de verrassing die hij in zijn buik verstopt.



Elektrische auto opladen met je caravan



Daarin bewaart de Colorado Teardrops Boulder namelijk een accupakket van maar liefst 75 kWh. Dat is meer dan een heleboel elektrische auto’s in huis hebben! Dat dikke pakket batterijen zit er dan ook niet om ’s ochtends een kop koffie te zetten of om ‘s avonds een lampje aan te doen. Nee, de Boulder is in feite een powerbank op wielen, waarmee je je elektrische auto kunt opladen. Zo hoef je niet bang te zijn dat je zonder stroom komt te zitten als je een keertje gaat wildkamperen in de Zweedse rimboe of de Schotse Hooglanden.

Ondanks de bescheiden afmetingen van zijn opbouw (3,75 meter lang en 1,50 meter breed) biedt de Boulder vier slaapplaatsen. De zithoek kun je ombouwen tot een tweepersoons bed, bovendien zijn er twee twee opklapbedden (zie ook de video onder aan dit artikel).



Het keukengedeelte is ondergebracht in de achterkant van de caravan. Toch sta je dankzij de omhoog scharnierende klep droog als je tijdens een regenbui de instant noodles staat op te warmen.

Prijzen Boulder-caravan met accupakket



Goedkoop is de Boulder helaas niet. In de Verenigde Staten krijgt-ie een vanafprijs van 67.000 dollar (ca. 62.500 euro). Oef, daar gaat je goedkope kampeervakantie! Wil je verwarming? Dan komt er omgerekend nog eens 1867 euro bij. Zelfs een watertank met een handbediende pomp staat in de optielijst: 650 dollar (607 euro). Wie naar warmere streken trekt, kan er nog eens ruim drie mille tegenaan kieperen voor een airconditioning. Ten minste, als de Colorado Boulder op de markt komt, want voorlopig verkeert deze rijdende powerbank voor kampeerders nog in het prototype-stadium.