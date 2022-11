Nieuwe Aiways U6 Mikt op de Polestar 2 en Volkswagen ID.5

Tot dusver was Aiways in Nederland weinig succesvol met de Aiways U5, een elektrische suv. Daar moet de nieuwe Aiways U6 verandering in brengen. Met zijn coupé-achtige lijnen mikt deze nieuwe elektro-Chinees wel heel duidelijk op de Polestar 2. Maar de U6 heeft ook de Volkswagen ID.5 in het vizier.



Nee, we willen Aiways niet direct van plagiaat beschuldigen. Toch moet ons van het hart dat de nieuwe Aiways U6 wel heel erg aan de Polestar 2 doet denken. Kijk maar eens naar de daklijn. Ook de achterkant heeft wat ons betreft heel duidelijke Polestar-trekjes.



Hoeveel exemplaren Polestar 2 verkocht?



Nu is de Polestar 2 niet het slechtste voorbeeld als je een elektrische auto in dit segment wilt brengen. In Nederland zijn er sinds 2020 ongeveer 7000 verkocht. En voor 2022 alleen, mikt Polestar wereldwijd op ongeveer 50.000 stuks. Een van de sleutels voor het succes van de Polestar 2, is dat hij er niet te nadrukkelijk als een elektrische auto uitziet.



Gezien het uiterlijk van de nieuwe U6, vindt Aiways de Polestar-benadering zo slecht nog niet. In mei 2022 toonde de Chinese fabrikant de U6 voor het eerst, waarbij wel duidelijk was dat het een iets minder wilde kopie was van de Aiways U6 Ion (foto oranje auto onder aan deze pagina), een studiemodel dat in maart 2020 het levenslicht zag. Sowieso heeft de U6 wat ons betreft een vlotter en meer onderscheidend uiterlijk dan de Aiways U5. Aan de andere kant zijn sommige details net over de top. Dan doelen we op de winglets onder aan de voorspoiler en de nogal fors uitgevallen stootstrips. het lijkt wel of Aiways voor deze zaken inspiratie heeft opgedaan bij de Peugeot 508 Hybrid4 PSE en diverse Citroëns ...



Ook wat specificaties betreft zit de Aiways U6 dicht bij het instapmodel van de Polestar 2, de Standard Range Single Motor. Al is de Aiways U6 duidelijk langer en hoger dan de Polestar 2. Het kan haast niet anders of de Aiways is daardoor ruimer dan de Polestar. Dat gaat in elk geval op voor de kofferbak. Een frunk heeft de aiways U6 daarentegen niet. Dat de Aiways U6 duidelijk lichter is dan de Polestar 2, levert hem geen grotere actieradius op. Wel sprint de Chinese Chinees iets sneller naar 100 km/h dan de Chinese Zweed.

Specificaties Aiways U6 vs. Polestar 2



Specificaties Aiways U6 Polestar 2 Standard Range Accucapacitiet 63 kWh 63 kWh Actieradius (WLTP) 400 km 440 km Snellaadvermogen 90 kW 125 kW Max. vermogen 218 pk 225 pk Max. koppel 315 Nm 330 Nm 0-100 km/h 7,0 s 7,4 s Topsnelheid 160 km/h 160 km/h Afm. lxbxh 4,81x1,88x1,64 m 4,60x1,89x1,48 m Wielbasis 2,80 m 2,74 m Gewicht 1790 kg 1940 kg Bagageruimte 472-1260 l 405-1095 l Vanafprijs 48.950 euro 46.900 euro

Uitrusting Aiways U6



Om te beginnen is de Aiways U6 alleen leverbaar in de Prime-uitvoering. Die beschikt onder meer over een warmtepomp, een 3-faselader en een panoramadak. De Aiways U6 staat op 20-inch lichtmetaal en zijn inzittenden zitten op leren meubilair. De minder oplettende en onzekere bestuurders worden geholpen door verkeersbordherkenning, een waarschuwing tegen achterlangs kruisend verkeer, een 360-graden-camera en adaptieve cruisecontrol.



Die complete uitrusting verklaart de wat hogere prijs ten opzichte van de Polestar. Die moet het bijvoorbeeld doen met 19-inch wielen en mist leren bekleding. De Volkswagen ID.5 is er vanaf ruim 50 mille. De ID.5 heeft minder vermogen (174 pk), maar een grotere actieradius (520 km) en een grotere kofferruimte (549-1561 l).



Kijken we naar het snellaadvermogen van de Aiways 6, dan is het nog minder een hoogvlieger dan de Polestar 2. Daardoor duurt snelladen van de Aiways 6 van 10 tot 80 procent accucapaciteit minstens 38 minuten. Hoe dat ook kan, laten de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5 zien. Beide Koreanen hebben een snellaadvermogen van 175 tot meer dan 200 kW.