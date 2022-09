Nieuwe Maserati GranTurismo (2023): kiezen uit pornogeluid of 1200 pk

Van de nieuwe Maserati GranTurismo is naar verluidt een 1200 pk sterke elektrische versie onderweg. Maar de fans met benzine in het bloed worden eerst bediend. Getuige deze kersverse foto's staat de GranTurismo op benzine nu al in de startblokken. En die klinkt vast weer te lekker voor woorden ...



Na een lange - eigenlijk té lange - carrière nam de vorige Maserati GranTurismo afscheid in 2019. De auto oogde nog aantrekkelijk en zijn V8-motor klonk geweldig, maar hij was op veel punten achterhaald. En hoewel de nieuwe GranTurismo er nog altijd zeer herkenbaar uitziet., heeft er onderhuids een ware revolutie plaatsgehad.



V8 exit bij de Maserati GranTurismo



De V8 is door Maserati aan de wilgen gehangen. In plaats daarvan krijgt de nieuwe GranTurismo een zescilinder motor. Met een beetje geluk is dat dezelfde revolutionaire machine die in de Maserati MC20 ligt. Dan hebben we het over een 3,0-liter V6 met twee turbo's.



Die Nettuno-motor, zoals Maserati hem noemt, produceert een vermogen van 630 pk en een koppel van 730 Nm. De laatste GranTurismo met achtcilinder had 'slechts' 490 pk en 520 Nm. De verwachting is dat de nieuwe GranTurismo met V6 in 2023 op de markt komt. Ongetwijfeld komt er net als vroeger ook weer een Maserati GranCabrio.



1200 muisstille pk's



Eerder al was de volledig elektrische Maserati GranTurismo te zien, maar die was nog deels afgeplakt met camouflagestickers. Deze witte auto toont zichzelf én zijn uitlaten echter in volle glorie. Het lijkt er dan ook op dat de benzineversie eerder op de markt komt dan de elektrische variant. Die mist natuurlijk de ongetwijfeld de bijna pornografisch lekkere uitlaatsound die traditionele Maserati's kenmerkt. Als troost biedt hij wel bijna twee keer zoveel vermogen! Volgens het geruchtencircuit krijgt de uitstootvrije Maserati GranTurismo namelijk 1200 pk. Dat zal even slikken zijn voor de diehard benzineboys ...

Maserati's eerste GT had maar 65 pk ...



De opzichtige stickers met het getal 75 die de Maserati GranTurismo op de foto's sieren, verwijzen trouwens naar Maserati's allereerste GT. Dat was de Maserati A6 1500, die in 1947 het levenslicht zag. Onder de motorkap ter lengte van een autostrada, lag een 1,5-liter zescilinder lijnmotor met 65 tot 90 echte pk's. Hoe sterk de motor precies was, hing nauw samen met de verschillende typen carburateurs waarmee Maserati de A6 leverde. Topsnelheid: 153 tot 160 km/h ...