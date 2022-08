Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 34

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we ons vergapen aan de extreme McLaren Solus GT en waarin diesel rijden onbetaalbaar is geworden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - De 840 pk sterke McLaren Solus GT is allesbehalve zielloos

De wat?! De McLaren Soulless? Ja, zo klinkt de naam van de nieuwste Mclaren misschien, maar zielloos is-ie absoluut niet. Sterker nog, de McLaren Solus GT is een verrassende stap terug in de tijd, want aan zijn lijf geen hybridetechniek, stekkers of laadpalen. Achterin het eenzits circuitspeeltje ligt - hallelujah! - een 'ouderwetse', atmosferische V10, die maximaal 10.000 toeren draait.



+ Top - Ontmoet de exen van prins Bernhard op het Concours d'Élégance Paleis Soestdijk

Na twee jaar van gedwongen afwezigheid is de Concours d'Élégance Paleis Soestdijk weer terug. En hoe! Op 26, 27 en 28 augustus mag je niet alleen in de paleistuinen rondstruinen, je kunt er ook genieten van de mooiste en meest exclusieve klassieke auto's. Waaronder de nodige exen van prins Bernhard ...



+ Top - Geen verrassing! De Aston Martin V12 Vantage is er nu ook als cabrio

Ja, die zagen we wel aankomen, natuurlijk. In maart onthulde Aston Martin de V12 Vantage. Het merk zei erbij dat het nooit meer een twaalfcilinder in zijn instapmodel zou stoppen. Maar dat geldt niet voor de Vantage Roadster. Want daar komen ook nog 249 stuks van.

- Flop - Diesel rijden kan nu helemaal niet meer uit! Diesel- en benzineprijzen bijna gelijk

Weet je wat, wij zeggen het gewoon: diesel is top! Efficiënt, koppelrijk en met de moderne filters aan boord relatief schoon. Maar als het niet de belachelijk hoge wegenbelasting is die de dieselrijder dwarszit, dan is het wel de prijs van een liter diesel. Want op het moment van schrijven is die aan een enorme opmars bezig en bijna net zo hoog als de prijs van een liter benzine.



- Flop - 12.000 dollar betaald voor een niet-werkend Tesla-systeem? Dan moet je niet klagen, aldus Elon Musk

Onuitstaanbare vent, die Elon Musk! Op Twitter vertelde hij een Tesla-koper dat-ie niet zo moest klagen over het Full Self-Driving Beta-systeem. Een systeem dat niet werkt zoals beloofd, waarvoor de klant 12.000 dollar heeft betaald en waar Tesla gigabytes aan waardevolle informatie uit genereerd.



- Flop - Kun je niet uit je doppen kijken?! Nee, want 20 procent van de automobilisten ziet niet goed

Van alle verkeersongelukken wordt naar schatting 5 procent veroorzaakt door bestuurders die niet goed kunnen zien. Dus is het extra zorgwekkend om te lezen dat 20 procent van de automobilisten en elektrische fietsers aangeeft niet scherp te kunnen zien, ook al dragen ze een bril of lenzen.