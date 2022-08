1385 pk, 1385 kilo en een handbak! Dit is de spectaculaire Koenigsegg CC850

Koenigsegg is gek. Op een goeie manier. Want wie bedenkt het om een 1385 pk sterke hypercar op de markt te brengen met een handbak? Koenigsegg dus. Deze Koenigsegg CC850 is een ode aan de allereerste productieauto van het kleine Zweedse merk: de CC8S. Hij ziet er retro uit, maar herbergt unieke techniek, zoals een handgeschakelde zesbak die kan veranderen in een negentraps automaat. Huh?! Hoe dan?

De Koenigsegg CC850 lijkt als twee druppels op de CC8S, maar is in werkelijkheid een stuk groter. Hij heeft dezelfde naar voren klappende portieren en hetzelfde open dak met uitneembare panelen. Achterin de CC850 ligt de 5,0-liter biturbo V8 van de Koenigsegg Jesko, die op E85-benzine een vermogen van 1385 pk levert. Niet toevallig is het feit dat de auto slechts 1385 kilo weegt, waardoor de pk-gewichtsverhouding 1 op 1 is.

Koenigsegg CC850 met automaat én 'handbak'

Uniek aan de CC850 is zijn transmissie: een negentraps automaat met zeven koppelingen. Hij kan echter ook doen alsof hij een handbak met zes verzetten is. De nieuwste Koenigsegg heeft een koppelingspedaal en een schakelpook op de middenconsole. Die zijn echter niet mechanisch verbonden met de transmissie, maar elektronisch.

Je kunt de CC850 zelfs laten afslaan

Het koppelingspedaal genereert hydraulisch een weerstand tegen je voet en iets soortgelijks gebeurt met de pook. Vanuit beide gaat een elektrisch signaal naar de automaat, zodat die zijn imitatie van een zesbak kan doen. En die imitatie gaat ver. Als je rommelig met de koppeling en het gas omgaat, kan de CC850 zelfs afslaan of plotseling naar voren schieten. Al doet-ie strikt genomen natuurlijk alsof.

Maar waarom al die moeite, Koenigsegg?

Je kan je natuurlijk afvragen: waarom? Waarom al die moeite om een handbak te simuleren. Geef klanten dan gewoon de optie: een CC850 met een echte handbak of een CC850 met automaat. Nou kan het natuurlijk zijn dat eigenaren soms geen zin hebben om te schakelen en soms wel. Maar allemachtig, dat Koenigsegg voor die paar mensen zoveel ontwikkelingstijd en -geld in zijn Light Speed Transmission heeft gestoken!

Vijftig CC850's à raison de 3,66 miljoen euro per stuk

Het bedrijf verdient de investering vast terug, want de vijftig CC850's die het gaat bouwen, kosten minimaal 3,65 miljoen dollar per stuk (omgerekend naar euro's is dat ongeveer hetzelfde: 3,66 miljoen euro). Voor iedere aanpassing moet je overigens bijbetalen, waardoor de uiteindelijke prijs vast boven de 4 miljoen dollar gaat uitkomen.