Elektrische A110 - Op zijn 60ste verjaardag gaat Alpine met z'n tijd mee

Deze Alpine A110 E-ternité ziet eruit alsof hij vanaf morgen in de showroom staat. Maar helaas, dit is gewoon nog een prototype. Een soort cadeautje van het zestigjarige Alpine aan zichzelf en een blik op de nabije toekomst. Want het Franse sportautomerk heeft wel degelijk de ambitie om volledig elektrisch te worden.

Het zou stom zijn om een aandrijflijn speciaal voor de Alpine A110 te ontwikkelen, want moederbedrijf Renault heeft alle tech al in huis. Daarom hebben de ontwikkelaars bijvoorbeeld gekozen voor de batterijmodules uit de Renault Megane E-Tech. De A110 is een stuk compacter dan de Franse ID.3-concurrent, dus moesten de batterijsecties een beetje worden verspreid. Vier units liggen voorin, acht units achterin. Bij de Megane liggen ze allemaal onder het inzittendencompartiment.

Alpine A110 E-Ternité ruim 250 kilo zwaarder

Helaas doet de elektrificatie het gewicht van de Alpine geen goed. De instapversie van de A110 met verbrandingsmotor weegt 1120 kilo. De aandrijflijn van de E-Ternité voegt daar liefst 258 kilo aan toe. Daarbij is de elektrische A110 iets minder krachtig dan zijn conventionele broertje: 240 pk tegenover 252 pk of 300 pk voor de A110 GT en S. Op de sprint naar 100 km/h scheelt het niet zo veel: 4,5 seconden voor de E-Ternité, 4,4 en 4,2 seconden voor de A110 en A110 GT / S.

Actieradius van maximaal 420 kilometer

De meeste elektrische auto's hebben geen transmissie, maar de Alpine wel. Net als de Porsche Taycan heeft de A110 een tweetraps automaat voor een zo optimaal mogelijke balans tussen acceleratie, topsnelheid en efficiëntie. Want om actieradius zit je in de E-Ternité niet verlegen. Op een volle batterij kom je - met een beetje zelfbeheersing - maximaal 420 kilometer ver. En dat is bruikbaar.

Opgetrokken uit lichtgewicht composietmateriaal

Opmerkelijk zijn de uiterlijke wijzigingen aan de A110. Zo heeft het compacte sportcoupeetje voor het eerst een open dak. Ook hebben de ontwikkelaars een paar designgeintjes toegepast om duidelijk te maken dat we hier met een stekker-Alpine te maken hebben. Er zitten booskijkers boven de koplampen, de achterruit is half afgedekt met een soort honingraatstructuur. Om gewicht te besparen is de E-Ternity deels opgetrokken uit flax, een nieuw soort composietmateriaal.