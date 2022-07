Helaas! Waarom jij deze elektrische Mini Cabrio niet mag kopen

Uitstekend idee van Mini: een elektrische cabriolet. Waarom hebben andere merken dat niet bedacht? We kunnen niet wachten totdat de Mini Cooper SE Cabrio bij ons op de markt komt! Want hij komt toch, Mini? Zeg me dat het wel zo is. Alsjeblieft ...

Helaas, Mini maakt ons blij met een dode mus, die door de hitte van het dak is gevallen. Want de elektrische Mini Cabrio gaat niet in productie. Het blijft bij één exemplaar, speciaal gebouwd voor een Amerikaans Mini-event: Mini Takes the States. "Een unieke auto", noemt de fabrikant het model, "die laat zien hoe een elektrisch premiummerk zich zou kunnen ontwikkelen."

Elektrische Mini Cabrio gaat helaas niet in productie

Nou, niet op deze manier dus. Mini houdt stug vol dat het de Cooper SE Cabrio niet gaat bouwen. Al weet je dat natuurlijk maar nooit. Automerken beweren wel eens vaker dat ze iets niet gaan doen en dan doen ze het een paar maanden later toch. PR heet dat.

Cabrio is zwaarder dan hatchback, dus iets minder snel

Hoe dan ook, de elektrische Mini Cabrio is gebaseerd op de Mini Cooper S Cabrio en heeft de aandrijflijn van de Mini Cooper SE. Dat betekent dat hij één elektromotor heeft met 184 pk, waarmee de zwaardere cabriolet in 7,7 seconden naar 100 km/h sprint (de Cooper SE heeft slechts 7,3 seconden nodig). Zijn actieradius ligt op maximaal 230 kilometer.