Het is maar goed dat de Mercedes-AMG One zo snel is. Want man, wat is-ie laat ...

Voor Mercedes-AMG was de Project One een gebed zonder eind. De hypercar met Formule 1-techniek werd al in 2017 onthuld, maar liep vervolgens vast in technische problemen, die nu eindelijk zijn opgelost. Het is maar goed dat de Mercedes-AMG One - zoals de auto nu heet - ongelofelijk snel is, want hij heeft heel wat tijd in te halen.

Het bestuur van Mercedes-Benz moet dronken zijn geweest toen het groen licht gaf voor de AMG Project One, grapte topman Ola Källenius recent. Want voor de ingenieurs van Mercedes-AMG was de Formule 1-achtige supersportwagen een regelrecht hoofdpijndossier. De aandrijflijn van de One is gebaseerd op die van de Mercedes-AMG F1 W07 Hybrid, waarmee Nico Rosberg in 2016 zijn eerste en enige kampioenstitel won.



Mercedes-AMG One met Formule 1-aandrijflijn

En dat betekent dat de buitenaardse Mercedes een 1,6-liter turbo-V6 heeft, die maar liefst 11.000 tpm kan draaien. In de Formule 1-auto van Rosberg ligt het maximale toerental nog veel hoger, maar in de Mercedes-AMG One is dat niet mogelijk, anders komt het met de betrouwbaarheid van de motor niet goed. De zescilinder levert een vermogen van 574 pk bij 9000 tpm. De rest wordt geproduceerd door liefst vier elektromotoren, die de vierwielaangedreven One een totaalvermogen van 1063 pk geven.

Problemen met geluid en het stationaire toerental

Volgens Mercedes-AMG waren er een aantal problemen met de V6, waaronder het stationaire toerental. In racetrim ligt dat rond de 5000 tpm, maar om aan emissie-eisen te kunnen voldoen moest dat naar 1200 tpm. Eerder gaf Mercedes-AMG toe dat het al moeilijk was om de zescilinder op 3800 tpm te krijgen. Een andere uitdaging zat hem in het geluid van de krachtbron, dat veel te luid was voor op de openbare weg.



Bugatti Chiron en Tesla Model S Plaid zijn sneller

Vreemd genoeg is de 0-100 km/h-tijd van de Mercedes-AMG niet eens zo heel indrukwekkend: 2,9 seconden. De Bugatti Chiron en de Tesla Model S Plaid doen dat bijvoorbeeld sneller. Ronduit geestverruimend is de tijd die de One nodig heeft om naar 200 en 300 km/h te accelereren: respectievelijk 7 en 15 tellen! Bij een topsnelheid van 352 km/h is de Formule 1-koek op en kun je in de koolstofkeramische remmen om weer een beetje bij te komen.

Plug-in hybride met elektrisch bereik van 18 kilometer

Schakelen kun je zelf doen of laten doen, want de AMG beschikt over een gerobotiseerde handbak met zeven versnellingen. De slechts 1,26 meter hoge One weegt net geen 1700 kilo en kun je thuis gewoon aan de laadpaal hangen. Hij is immers een plug-in hybride met een 8,7 kWh-batterij, waarop je in de elektrische modus maximaal 18 kilometer ver komt. Zijn 19- en 20-inch wielen worden met een centrale moet op hun plek gehouden.

Grote concurrent is de 1160 pk sterke Aston Martin Valkyrie

Mercedes-AMG bouwt slechts 275 exemplaren van de One. Uiteraard zijn die allemaal al verkocht. De grote concurrent van de extreme hypercar is de Aston Martin Valkyrie, die een 6,5-liter V12 heeft met eveneens een maximum toerental van 11.000 tpm. De krachtbron van de Britse supersporter wordt ondersteund door hybridetechniek en is goed voor 1160 pk. In coupévorm - ja, er is ook een Roadster - weegt de Valkyrie maar 1000 kilo.