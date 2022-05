De nieuwe Maserati MC20 Cielo kun je vanuit de ruimte herkennen

Ze zeggen dat je de Chinese Muur kunt zien vanuit de ruimte, maar dat is niet waar. Wel kun je met een satelliet zover inzoomen op de wegen rondom Modena, dat je de nieuwe Maserati MC20 Cielo meteen herkent tussen het andere verkeer. Hoe dat kan? Er staat een megagroot Maserati-logo op zijn achtersteven.

Het woord 'cielo' betekent lucht in het Italiaans. En dus kun je wel raden dat we hier met de cabrioversie van de Maserati MC20 te maken hebben. Hij heeft een glazen klapdak dat met een druk op een knop ondoorzichtig kan worden gemaakt. Maserati noemt het dak "de eerste in zijn soort", maar dat klopt niet. De McLaren 720S Spider heeft het ook al. Het dakmechanisme en de nodige verstevigingen om de torsiestijfheid te behouden, voegen 65 kilo aan het gewicht toe. De Maserati MC20 Cielo weegt 1540 kilo. Zijn dak vouwt zich in slechts 12 seconden weg in een vak achter de stoelen.

Maserati MC20 Cielo met 630 pk sterke Nettuno V6-motor

Net als de dichte MC20 wordt de Cielo aangedreven door een 3,0-liter V6 met twee turbo's. De Nettuno-motor, zoals Maserati de krachtbron noemt, produceert een vermogen van 630 pk en 730 Nm koppel. Dat is goed voor een 0-100-sprint in 3,0 seconden en een topsnelheid van ruim 320 km/h. Schakelen hoef je niet zelf te doen (maar het mag wel), want de MC20 is uitgerust met een achttraps transmissie met dubbele koppeling. Een vreemde wijziging ten opzichte van de coupé, is de selectieknop voor de rijmodi op de middentunnel. Dat was een simpele draaiknop, maar is nu kennelijk een digitale touchpad.

Minder duur dan Ferrari en McLaren, maar ook minder krachtig

Ter ere van de introductie van de MC20 Cielo, introduceert Maserati een introductiemodel: de PrimaSerie Launch Edition. Die wordt in een oplage van zestig exemplaren gemaakt en is herkenbaar aan zijn lichtblauwe carrosseriekleur, zijn matzwarte 20-inch wielen met witgouden afwerking, en aan zijn emblemen. De Maserati MC20 Cielo is in Nederland best aan de prijs. Hij is er vanaf 322.624 euro. Voor iets meer kun je de veel sterkere Ferrari F8 Spider (329.346 euro) en McLaren 720S Spider (344.185 euro) krijgen. De coupéversie van de Maserati MC20 kost minimaal 272.886 euro.