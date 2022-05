Dit is waarom je in een Maserati nooit de trap moet nemen. Zeker niet in Rome ...

Ook als je niet in Rome bent geweest, ken je de beroemde Spaanse Trappen. Ze komen voorbij in de roman Tender is the Night van F. Scott Fitzgerald, figureren in de film The Talented Mister Ripley en worden bezongen door Bob Dylan in When I Pain My Masterpiece. Maar we vermoeden dat deze Maserati-rijder daar schijt aan heeft ...

De wereldberoemde Spaanse Trappen in Rome werden tussen 1723 en 1725 gebouwd. Ze overleefden de Eerste, Tweede én Derde Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, maar niet de acties van een knoeier in een Maserati Levante.

Met een gehuurde Maserati Levante de Spaanse Trappen af

De Italiaanse politie heeft een 37-jarige man opgepakt, die met zijn gehuurde Maserati Levante de Spaanse Trappen afreed. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat hij de suv halverwege stilzet, uitstapt en een sigaret opsteekt. De man is later kennelijk verder gereden, want hij werd opgepakt toen hij de Maserati op het vliegveld wilde terugbrengen naar de verhuurder.

Er is veel werk nodig om de beschadigingen te restaureren

Volgens Sky News heeft de Maserati-rijder met zijn bizarre actie meerdere treden van de Spaanse Trappen beschadigd. Voor nu zijn ze opgelapt door de gemeente. Er is veel meer werk nodig om ze op een correcte manier te restaureren, aldus de organisatie die zich bezighoudt met het historische erfgoed in Rome. Wat de Maserati-bestuurder bezielde, is nog niet duidelijk.