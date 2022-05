Waarom de huidige Rolls-Royce Phantom niet de beste auto ter wereld is

Heeft je buurman een tijdje geleden een nieuwe Rolls-Royce Phantom gekocht? Jammer voor hem, want vanaf vandaag is het niet meer de beste auto ter wereld. Rolls-Royce voert een aantal 'subtiele, maar betekenisvolle verbeteringen' door. Deze weerspiegelen volgens de baas van Rolls-Royce, Torsten Müller Ötvös de 'veranderende smaak en eisen van de klanten'.



Kortom, volgens de Rolls-Royce-rijders zelf kon het altijd nog mooier, luxer en comfortabeler. De belangrijkste wijziging aan de vernieuwde Phantom betreft de grille. Wees echter niet bang dat Rolls-Royce nu een subtiel roostertje in de Phantom monteert. Het is nog altijd een hekwerk met de afmetingen van een kasteelpoort, maar dan zwaar verchroomd. Al kan de klant er ook voor kiezen om de boven- en onderkant in de kleur van de motorkap te laten uitvoeren.



Overeenkomst Rolls-Royce Phantom en Skoda Enyaq iV



Een ander verschil met de Phantom van je buurman is de horizontale spijl aan de bovenkant van de grille. Deze verbindt zorgt met een optische verbinding met de led-dagrijverlichting aan de bovenkant van de koplampen. Het geheel oogt moderner, gladder en gestroomlijnder. Als klap op de vuurpijl is de grille nu ook verlicht. Net als bij de Rolls-Royce Ghost. En de Skoda Enyaq iV, om ook maar een model van de concurrentie te noemen ...

Wie in de koplampen van de Phantom kijkt, ziet sterretjes



Een ander nieuw detail dat we je niet willen onthouden, betreft de koplampen zelf. De glazen zijn versierd met een ogenschijnlijk lukraak patroon van kleine pitjes. Dat is geen steenslag, maar moet de indruk geven van sterretjes. Volgens Rolls-Royce sluit dat perfect aan bij de hemelbekleding van het interieur, waar ook talloze piepkleine lichtjes zijn verwerkt.



Roestvrij stalen wielen



De flying lady, oftewel de Spirit of Ecstacy op de grille, is eveneens licht aangepast. Verder beweert Rolls-Royce dat de C-stijl van de Phantom nu meer privacy biedt. Hoe dan, is ons niet duidelijk, want we zien geen verschil met vroeger. Wat en profil wel een heel ander beeld oplevert, is als je de Rolls-Royce Phantom bestelt met de nieuwe roestvrij stalen schijfwielen. Ze grijpen terug naar het ontwerp van Rolls-Royces van 100 jaar geleden. Je kunt ze trouwens ook zwart gelakt bestellen, maar dat vind je vast niet mooi - tenzij je een rapper of profvoetballer bent, waarschijnlijk.

Eén van stof en één van leer: Phantom Platino

Als je jouw Phantom net even anders wilt uitdossen dan die van de buurman - mocht hij binnenkort ook weer de allernieuwste kopen - dan kun je hem de Bespoke-behandeling laten geven. Bij die afdeling maken ze je Rolls helemaal volgens jouw individuele wensen. Een alternatief is de Phantom Platino. Die is binnenin nu eens niet volledig afgeladen met peperduur leer van koeien achter een prikkeldraadvrije omheining. De voorstoelen zijn wel van de gebruikelijke runderhuid, maar achterin is textiel gebruikt.



Keramiek op het dashboard



Dat is natuurlijk geen goedkoop polyester, maar wat wel precies is, blijft deels een mysterie. Rolls-Royce heeft het over 'verschillende stoffen, één gemaakt in een Italië en gekozen vanwege zijn duurzame en toch luxueuze uitstraling, de andere is afgeleid van bamboevezels, geselecteerd vanwege zijn glanzende afwerking'. Hoe dan ook, het resultaat is schitterend. Met geborduurde patronen, in een zilverwitte tint, die aan platina doet denken. Vandaar: Platino. Voor de omlijsting van het dashboard is 3D-geprint keramiek gebruikt, in hetzelfde motief als de bamboestof. Mooi? In elk geval bijzonder. Al zeggen ze het bij de fabrikant liever anders: "Kleine dingen maken perfectie, maar perfectie is geen kleinigheid." Zoals Sir Henry Royce het motto van zijn merk ooit samenvatte ...