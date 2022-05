Deze twee Alpine A110's zijn voor Sonny Crockett en Ricardo Tubbs

De speciale uitvoeringen gaan door het leven als Alpine A110 South Beach Colorway en zijn geïnspireerd op de neonlichten van de Ocean Drive-boulevard in Miami, bekend om zijn art-deco-gebouwen. Waarom laat Alpine - een Frans merk - zich inspireren door een zoiets typisch Amerikaans? Omdat aankomend weekend de allereerste Formule 1-race in Miami wordt gehouden. En Alpine is natuurlijk present met zijn eigen team.

Alpine A110 in Blue Azur of Rose Bruyère

Je kunt de Alpine A110 South Beach Colorway nu al reserveren, maar pas vanaf de zomer bestellen. Hij is er in twee varianten: in het lichtblauw en in het roze. Beide staan op witte 18-inch wielen. Blue Azur en Rose Bruyère - zoals de exterieurkleuren heten - komen overigens uit het leveringsprogramma van Atelier Alpine, dat personalisatiemogelijkheden biedt, zoals een selectie van twintig historische kleuren.