Deze gepantserde Aston Martin Vantage heeft echte James Bond-gadgets

Wie heeft er nou een kogelwerende Aston Martin Vantage nodig? Een staatshoofd zal het niet zijn, een lid van een koninklijke familie waarschijnlijk ook niet, maar wie dan wel? Een dictator misschien? Of een dubieuze zakenman met foute 'vrienden'? Het Amerikaanse bedrijf AddArmor stelt die vragen vast niet op het moment dat er een order binnenkomt. Discretie is belangrijk in hun business.

Aston Martin Vantage met traliewerk voor de uitlaatpijpen

Hoe dan ook, deze gepantserde Aston Martin Vantage bestaat, dus er zal een kleine markt voor zijn. De Britse sportwagen is aangekleed met kogelwerende panelen van composietmateriaal, een stalen dak dat tegen ontploffingen is opgewassen, dikker glas, bescherming voor de benzinetank en een opgewaardeerd onderstel om het toegenomen gewicht aan te kunnen.

Bijzonder zijn de uitlaatpijpen met een traliewerk ervoor. Dat moet voorkomen dat iemand er bijvoorbeeld een staaf dynamiet of een granaat in drukt. De Vantage is natuurlijk voorzien van runflatbanden, zodat de inzittenden ook kunnen ontsnappen als de banden aan flarden zijn geschoten. De aanpassingen die door AddArmor zijn gedaan, maken de auto ruim 200 kilo zwaarder dan normaal.



Deurhendels waarvan je vijanden een nare schok krijgen

'Grappig' zijn de James Bond-achtige elektrische deurhendels. Daarmee bedoelen we niet dat er geen mechanisch deurmechanisme meer is, maar dat de hendels letterlijk onder stroom gezet kunnen worden met een druk op een knop. Wat precies het nut daarvan is, ontgaat ons enigszins. Als de portieren op slot zijn, kunnen eventuele vijanden ze toch ook niet openen?

De zware bepantsering is relatief gezien een koopje

Motorisch blijft alles bij hetzelfde. De gepantserde Aston Martin heeft nog steeds een 4,0-liter twinturbo V8 van Mercedes-AMG met 510 pk en 685 Nm. Al zal hij, door het toegenomen gewicht, vast niet meer in 3,6 seconden naar 100 km/h gaan. Overigens zijn we verbaasd over de 'lage' prijs van alle AddArmor-aanpassingen: 32.500 dollar (omgerekend zo'n 29.000 euro). Dan moet je er alleen nog wel een Vantage bij kopen, voor - in Nederland - ruim 200.000 euro.