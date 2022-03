Nieuwe Maserati GranTurismo - Hier staan 1200 elektrische paardenkrachten

Toen we het lazen, dachten we: yeah right! Maar daarna bedachten we opeens dat de Tesla Model S Plaid ook gewoon 1020 pk heeft. Dus dat de Maserati GranTurismo daar overheen gaat, is niet meer dan logisch. Sterker nog, tegen het Britse AutoExpress zei Maserati's productbaas dat de aankomende sportwagen zelfs meer dan 1200 pk krijgt, uit drie elektrische motoren. Hij gaat in minder dan 3 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van ruim 300 km/h.

Nieuwe Maserati GranTurismo ook met verbrandingsmotor

Overigens zullen de GranTurismo en GranCabrio ook met een verbrandingsmotor worden verkocht. Maserati wil in 2030 een volledig elektrisch leveringsprogramma hebben, maar tot die tijd kunnen klanten gewoon kiezen. Binnenkort krijgen we de Grecale te zien, een suv onder de Levante. En ook daarvan komt een elektrische variant. Hetzelfde geldt voor de MC20, de nieuwe Quattroporte en de volgende generatie Levante. Het lijkt er sterk op dat de Ghibli geen opvolger krijgt.

Maserati maakte een indrukwekkende winst in 2021

Goed nieuws voor Maserati: de verkopen stegen in 2021 met 41 procent naar 24.269 auto's. En dat is best knap als je bedenkt dat het Italiaanse merk het moet doen met een aantal redelijk verouderde modellen, zoals de Ghibli en Quattroporte. De omzet over 2021 kwam uit op iets meer dan 2 miljard euro. Het is niet bekend of Maserati daarop winst of verlies maakte. Waarschijnlijk het laatste.