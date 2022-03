Weer een Tesla-faal! Nieuwe Tesla Model X geleverd met verkeerde banden voor en achter

Carrosseriedelen die niet goed aansluiten, oneffenheden in de lak, viezigheid op de stoelbekleding: als je een gloednieuwe Tesla in ontvangst neemt, weet je wat je kunt verwachten. De kwaliteitscontrole van de Amerikaanse fabrikant is dramatisch. Een paar weken berichtten we nog over een Tesla Model 3 die zónder remblokken werd geleverd. En nu hebben we weer zo'n bizar staaltje te pakken. Deze Tesla Model X werd afgeleverd op zomerbanden vóór en all-seasonbanden achter, van verschillende merken.