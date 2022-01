Cadillac InnerSpace Autonomous Concept - Alleen voor als het niet regent

Cadillacs nieuwste InnerSpace Autonomous Concept werd geïntroduceerd tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Volgens de Amerikanen is de enorme maar gestroomlijnde coupe zo uit de toekomst komen rijden. En zoals een echte toekomstauto betaamt doet ie dat helemaal zelf. De InnerSpace is bedoeld om de reis van de passagiers zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. En dan is zelf rijden natuurlijk uit den boze.

Benen omhoog en rijden maar

Met zijn vloeiende lijnenspel en sterk overhangende bilpartij, ziet de enorme coupé er werkelijk prachtig uit. Toch draait het volgens Cadillac om het interieur. Zodra je de portieren (en dus ook het dak) opent, draaien de comfortabele ligfauteuils naar je toe. Met het zitvlees rustend in de zachte zetels en de schoenen op het voetenbankje, kan het ontspannen beginnen. Niks geen stuur, pedalen of informatief dashboard, de auto doet alles zelf. Het zicht naar voren wordt volledig gedomineerd door een gigantisch led-beeldscherm. Middels kunstmatige intelligentie en ingevoerde biometrische gegevens kunnen passagiers genieten van augmented reality, een uitgebreid scala aan entertainmentopties én diverse wellness programma’s, volledig gepersonaliseerd naar eigen smaak.





Banden van soja en rijst

Zoals vaker bij dergelijke conceptcars geeft Cadillac weinig vrij over de motorisering van de InnerSpace Autonomous Concept. We weten dat hij elektrisch is aangedreven en dat de accu’s over heel de auto zijn verspreid. Verdere specificaties blijven echter achterwege. Cadillac spendeert meer aandacht aan de nieuw ontwikkelde banden. Het rubber om de gigantische velgen is opgebouwd uit sojaolie en rijstvliesjes. Daarnaast zijn ze geoptimaliseerd om zoveel mogelijk geluiden en trillingen van de buitenwereld weg te filteren. Duurzaam én comfortabel.

Zorgeloos op reis?

In het onmogelijke scenario dat de InnerSpace Autonomous Concept ooit in productie zal gaan, dan komen passagiers sowieso niets tekort. Ook hoeven ze zich nergens om te bekommeren. Hooguit om de bekleding: hoe hou je die droog als het dak omhoog komt?