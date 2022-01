Chrysler stelt niks meer voor! Kan deze elektrische Airflow het merk een boost geven?

Fiat Chrysler is vorig jaar samengegaan met Groupe PSA (Citroën, DS, Opel, Peugeot) in het fusiebedrijf Stellantis. En dat is maar goed ook. Want met Frans geld wordt de komende jaren eindelijk geïnvesteerd in de zieltogende Italiaanse en Amerikaanse merken. Voor Chrysler staat bijvoorbeeld deze nieuwe Airflow klaar. Al is het de vraag of het model in deze gedaante op de markt komt. Chrysler meldt namelijk pas over drie jaar met zijn eerste elektrische auto te komen. Rijkelijk laat. Maar daarna gaat het hard, zo zijn de plannen. In 2028 moet het hele Chrysler-leveringsgamma uit EV's bestaan.

Chrysler Airflow was een pionier uit de jaren dertig

De Airflow Concept grijpt met zijn naam terug op de Chrysler Airflow uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat was een pionier op het gebied van stroomlijn, maar bracht Chrysler helaas geen succes. Het publiek moest negentig jaar geleden weinig hebben van de gladjes gestileerde auto en hield de hand op de knip. De invloed van de Airflow was echter groot. In Europa kopieerden fabrikanten het ontwerp met succes, zoals is te zien aan de Peugeot 402, de Renault 1935/16 en de Volvo PV36 Carioca.

Nieuwe Airflow komt pas in 2025 op de markt

De nieuwe Airflow is de eerste moderne elektrische auto van Chrysler. Hij wordt aangedreven door een paar elektromotoren, met een gezamenlijk vermogen van 402 pk, en zou een actieradius van maximaal 645 kilometer moeten kunnen halen. Op het eerste gezicht ziet de Airflow Concept er ontzettend productierijp uit, maar zoals gezegd: Chrysler heeft nog drie jaar nodig om hem geschikt te maken voor de verkoop. Voor Europa zou de auto veel te laat komen, maar aangezien hij vooral voor de Amerikaanse markt is bedoeld, kan Chrysler de tijd nemen. Zo geaccepteerd is de EV daar nog niet.