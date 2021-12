Klaar voor Sinterklaas-avond: de elektrische Tesla Cyberquad voor kinderen

In november 2019 werd niet alleen de Tesla Cybertruck gepresenteerd, maar ook de Tesla Cyberquad: een elektrische ATV (all-terrain vehicle) met bijpassende hoekige styling. Het prototype past in de laadbak van de Cybertruck, waar hij ook kan worden opgeladen via de batterij van de elektrische pick-up. Wanneer de Cyberquad op de markt komt, is niet precies bekend. Naar verwachting pas als ook de Cybertruck eindelijk in de verkoop gaat.

Tesla Cyberquad for Kids kost omgerekend 1677 euro

Per direct beschikbaar is de Tesla Cyberquad for Kids. Hij staat in de onlineshop van Tesla en kost 1900 dollar (omgerekend zo'n 1677 euro). De Cyberquad is 1,14 meter lang, 53 centimeter breed en weegt 55 kilo. Volgens Tesla is hij geschikt voor kinderen van 8 jaar of ouder. Snelladen kan de Cyberquad niet, want het duurt maar liefst 5 uur voordat de kleine accu weer vol genoeg is voor 24 kilometer range. De topsnelheid van het voertuigje ligt op 16 km/h.

Handen uit de mouwen, want je moet hem zelf in elkaar zetten

Overigens krijg je de Tesla Cyberquad niet afgebouwd thuisgestuurd als je er een bestelt. Je moet zelf de handen uit de mouwen steken, want hij wordt in achttien delen bezorgd. En wat levertijd betreft: Sinterklaas kan hem nu bestellen, maar krijgt hem pas over twee tot vier weken in de bus. Misschien kan de Goedheiligman de pakjesboot dan nog een keer van Spanje naar Nederland sturen ...