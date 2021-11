Alpine GTA Concept - Waarom jij dit studiemodel vandaag en morgen kunt kopen

Want ja, dat moeten we er even bij zeggen: de Alpine GTA Concept bestaat alleen maar in de computer. Hij is cryptokunst, een zogeheten NFT (Non-Fungible Token). En om heel eerlijk te zijn, begrijpen wij niet goed wat een NFT is. Een NFT is een digitaal object dat is gebaseerd op dezelfde technologie als de bitcoin: de blockchain. Het is uniek en kan niet worden gekopieerd. In maart van dit jaar werd bij het veilinghuis Christie's een NFT verkocht voor 69 miljoen dollar.

Alpine GTA Concept bedacht door hypercar-NFT-fabrikant

Alpine springt nu in op de NFT-hype met de GTA Concept. Het studiemodel is bedacht in samenwerking met NFast, een startup die zich specialiseert in het ontwerpen en produceren van hypercars in de vorm van NFT's. Laat dat even goed op je inwerken: er is dus kennelijk een bedrijf dat zich specialiseert in het ontwerpen en produceren van hypercars in de vorm van NFT's. Om Roger Murtaugh uit Lethal Weapon te citeren: "I'm getting too old for this shit."

Win je de auto, dan kun je er virtueel mee racen

Hoe dan ook, Alpine gaat vijf NFT's van de GTA Concept verkopen, allemaal in een ander kleurenschema. Geïnteresseerden kunnen vanaf 3 november 10:00 bieden op OpenSea.io. De veiling sluit op vrijdag 5 november. Je moet uiteraard wel een cryptoportefeuille hebben om mee te kunnen doen. Grappig is dat de winnende bieders hun Alpine GTA Concept in een blockchain racegame kunnen gebruiken: REVV Racing.