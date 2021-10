Tesla verwijdert stiekem alle Tesla Cybertruck-info van zijn website

De Tesla Cybertruck werd precies twee jaar geleden onthuld. Hij zou in 2020 in productie gaan, maar niemand geloofde dat Tesla dat zou halen. Dus was het geen verrassing dat de Cybertruck eerst werd uitgesteld naar 2021 en toen naar 2022. Het lijkt er zelfs op dat de controversieel gestileerde elektrische pick-up ook die deadline niet gaat halen.

Tesla Cybertruck vanaf 39.990 dollar?

In de afgelopen twee jaar communiceerde Tesla op zijn website een hele boel gedetailleerde specs van de Cybertruck. Er zou een achterwielaangedreven versie komen voor 39.990 dollar, een 4WD-variant voor 49.990 dollar en een uitvoering met drie elektrische motoren voor 69.990 dollar. Die laatste zou een actieradius moeten halen van 800 kilometer. De minder dure Cybertrucks komen respectievelijk 400 en 480 kilometer ver.

Alle specificaties zijn nu van de website

Althans, dat is nog maar de vraag. Want al die informatie is van de Tesla-website verdwenen. Dat de Tri Motor-versie in 2,9 seconden naar 100 km/h sprint, dat de Dual Motor een aanhanger van 4500 kilo mag trekken, en dat alle Cybertrucks 1600 kilo in hun laadbak mogen vervoeren. Allemaal foetsie. Je kunt uiteraard nog wel steeds een aanbetaling van 100 euro doen om op de reserveringslijst te komen. Volgens Tesla hebben al meer dan 1,25 miljoen mensen dat gedaan.

Prijs Cybertruck gaat zeker hoger worden

Dat zegt niks, zoals we eerder schreven, want voor 100 euro heb je een vrijblijvende reservering. De mensen die serieus een Cybertruck willen, weten echter niet wat ze zullen krijgen, zoals blijkt uit het feit dat de specs en prijzen nu door Tesla zijn verwijderd. Waarschijnlijk worden de specificaties bijgesteld aan wat het productiemodel echt kan waarmaken. De prijs gaat zeker hoger worden. De Model 3 is er in de VS vanaf 38.000 dollar. No way dat de Cybertruck slechts 2000 dollar duurder is.