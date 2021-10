Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 40

+ Top - Dit Lamborghini Countach-prototype is een kopie. Wat is er met het origineel gebeurd?



Dit is een natuurgetrouwe kopie van het Lamborghini Countach-prototype, zoals dat in 1971 op de autoshow van Genève werd gepresenteerd. De auto is gebouwd door de klassiekerafdeling van Lamborghini in opdracht van een rijke verzamelaar. Maar wat is er eigenlijk met de echte Lamborghini Countach LP 500 gebeurd?



+ Top - Eerste review Lexus NX (2021) - De eerste plug-in hybride-poging van Lexus is gelijk goed



Je kunt met de nieuwe Lexus NX ‘praten’, dus hadden we moeten vragen: ‘Hey Lexus, waarom is Lexus niet eerder met een plug-in hybride gekomen?’ Want de NX 450h+ is een meer dan uitstekende eerste poging. Al is hij aan de dure kant …



+ Top - Deze unieke Porsche 968 L'ART transporteert je terug naar de jaren 90



Dit lijkt een studiemodel uit het begin van de jaren negentig, maar in feite is deze Porsche 968 L'ART hartstikke nieuw. Porsche bouwde hem samen met ontwerper Arthur Kar van het Parijse modemerk L'Art De L'Automobile. De unieke art car maakte zijn debuut tijdens de afgelopen Paris Fashion Week.



- Flop - De files zijn terug! Vorige week drukker op de wegen dan in 2019



Je hebt het mogelijk gemerkt: de files zijn terug! De filedruk in Nederland lag vorige week zelfs boven het niveau van dezelfde periode in 2019. Het lijkt erop dat de positieve effecten van de coronacrisis op het wegverkeer snel weer verdwijnen. Mede doordat reizigers weer in oude patronen vervallen ...



- Flop - Je hebt flitspalen en je hebt top-flitspalen! Ben jij ook gesnapt door een van deze?

We gaan richting het einde van het jaar, dus is het bijna tijd voor functioneringsgesprekken. En het Ministerie van Justitie houdt die ook met flitspalen. Ze worden beoordeeld op hun prestaties: hoe veel boetes delen ze uit? Deze tien flitspalen zijn het beste in wat ze doen. Deze flitspalen flitsen het meest.



- Flop - Grootste kans op verkeersongeluk - in deze vier gemeenten rijden brokkenpiloten



Rijkswaterstaat en de politie registreerden vorig jaar ruim 103.000 verkeersongevallen in Nederland. Bijna 11 procent daarvan is te herleiden tot slechts twee grote steden: Amsterdam en Rotterdam. Maar de grootste kans op een verkeersongeluk loop je in vier andere gemeenten.