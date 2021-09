Defender ... Land Rover Defender! Van deze Bond Edition raak je 'shaken ánd stirred'

Om de beroemde scène uit Goldfinger te parafraseren: "Do you expect me to talk? No, mister Bond, I expect you to buy!" Want een prijs heeft Land Rover niet bekendgemaakt voor de Defender V8 Bond Edition, maar geloof ons ... hij kost vast meer dan de 200.000 euro die een normale V8 moet opbrengen. Land Rover bouwt 300 exemplaren van de Bond Edition, als korte Defender 90 én als lange Defender 110.



Land Rover Defender V8 Bond Edition met veel 007-badges

Iedere Land Rover Defender V8 Bond Edition is uitgevoerd met het Extended Black Pack, 22-inch Luna Gloss Black-lichtmetaal, Xenon Blue-kleurige remklauwen en een Defender 007-badge op de achterzijde. In het interieur vind je een speciale animatie in het Pivi Pro-infotainmentsysteem, Defender 007-dorpellijsten en 007-instapverlichting. Alle Bond Editions krijgen een speciaal One of 300-logo.

No Time To Die laatste James Bond-film met Daniel Craig

Als basis voor de Bond Edition dient de Land Rover Defender V8, met een 5,0-liter supercharged achtcilinder met 525 pk en 625 Nm koppel. De korte Defender V8 90 accelereert in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/h en bereikt een topsnelheid van 240 km/h. In No Time To Die krijgt de Land Rover Defender gezelschap van twee Range Rover Sport SVR's, een Range Rover Classic en een Land Rover Series III. De James Bond-film - de laatste voor acteur Daniel Craig - draait vanaf 30 september in de bioscoop.