De uitgeklede Mini Strip is de Magic Mike onder de auto's

Niet dat de Mini Strip met het oog op sportiviteit is ontwikkeld. Hij moet vooral laten zien hoe ver je kunt gaan in het duurzaam ontwerpen van een auto. De Britse modeontwerper Paul Smith ging naar eigen zeggen terug naar de basis en verwijderde alle elementen die hij niet noodzakelijk vond voor het design.

Mini Strip gebaseerd op Mini Electric

Zoals gezegd, de Mini Strip is gebaseerd op de elektrische Mini Electric, die met zijn kleine accupakket van 32,6 kWh niet garant staat voor een indrukwekkende actieradius (lees in onze test hoeveel je in werkelijkheid overhoudt van de officiële range van 225 kilometer).

Carrosserie Mini Strip is onafgewerkt

Smith wilde de hoeveelheid gebruikte grondstoffen minimaliseren, dus heeft hij de carrosserie van de Mini Strip onafgewerkt gelaten. Slechts een dunne laag transparante verf dient als bescherming tegen corrosie. Slijpsporen uit de fabriek heeft hij met opzet intact gelaten op de gegalvaniseerde stalen panelen. "De perfecte imperfectie", noemt Smith dat.

Gerecycled plastic en zichtbare schroeven

Verder zijn alle plastic sierdelen met een 3D-printer vervaardigd uit gerecycled plastic en aan de carrosserie vastgezet met zichtbare schroeven. Ze laten zien hoe eenvoudig demontage zou zijn, zegt Smith. De grille-afwerking, de wieldoppen en het panoramadak zijn gemaakt van gerecycled plexiglas.

Je smartphone is het enige instrument

Een normale Mini heeft een dashboard dat behoorlijk over de top is, met overal 'chromen' sierdelen, een wirwar van afgeronde lijnen en allerlei gekke knoppen en schakelaars. In de Mini Strip is daar weinig van overgebleven. Een centraal display is er bijvoorbeeld niet. Je zet op die plek gewoon je smartphone neer, die verbinding maakt met de auto. De enige fysieke knoppen zijn de tuimelschakelaars voor de elektrische ramen en de start/stop-functie.

De bestuurder kijkt recht op de airbag

In het interieur van de Mini Strip vind je geen leer en chroom. Smith heeft uitsluitend gerecyclede materialen toegepast, zoals stof, rubber en kurk. Opvallend is het hart van het stuurwiel. Dat is gemaakt van gaas, zodat je de airbag erachter goed kunt zien. Hetzelfde materiaal is gebruikt voor de deurpanelen. In het interieur zie je bovendien alle elementen die normaal gesproken verborgen zijn. De airbag in de dakstijl bijvoorbeeld, of de kabelboom.