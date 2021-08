Waarom de navigatie van de elektrische Volvo C40 je expres verkeerd stuurt en 6 andere dingen die jij niet wist

1. Waarom lagen de ontwerpschetsen voor de elektrische Volvo C40 lang in een la te verstoffen?

Je kent misschien de concept cars Volvo 40.1 en Volvo 40.2 Concept uit 2016. De 40.1 mondde uit in de Volvo XC40, die in 2017 werd geïntroduceerd. De 40.2 werd de Polestar 2. Maar er was nog een derde ontwerp, dat eigenlijk niet meer was dan een geintje van het ontwerpteam. Die schets leek verdacht veel op de huidige C40.

Het was nooit de bedoeling dat hier een productieauto uit voort zou komen. Maar omdat suv’s met een coupéachtige daklijn populair zijn (zie BMW X4, Renault Arkana), werd er toch eens een focusgroep gevormd. Het enthousiasme was zo groot dat nog net niet spontaan de Zweedse polonaise werd ingezet, dus van het een kwam het ander. Het schetsje in de la werd een auto van vlees en bloed!

2. De C40 deelt alle techniek met de XC40. Waarom komt hij dan niet met benzinemotoren?

Het onderstel waarop de XC40 en C40 staan, is geschikt voor benzinemotoren, plug-in hybrides en volledig elektrische modellen. Er zou aanvankelijk dus gewoon een C40 op benzine komen en ook een plug-in hybride. Maar mede door de boetes die de EU automerken oplegt als hun wagenpark te veel CO2 uitstoot, werd daar vanaf gezien. Bovendien is het statement van de C40 nu krachtiger: de toekomst is elektrisch.

3. Waarom wijkt het front van de C40 een beetje af van de XC40?

Kijk je goed, dan zie je dat de grille van de C40 (inclusief logo) net wat is vloeiender in de auto geïntegreerd is dan het de XC40-grille, die er wat meer opgeplakt lijkt. Dat wordt snel rechtgezet. Bij zijn facelift (gepland voor 2022) krijgt de XC40 hetzelfde front als de C40.

4. Waarom heeft de elektrische C40 twee extra spoilers aan de achterkant?

Voor een iets betere aerodynamica en 10 kilometer meer actieradius (430 i.p.v. 420 kilometer). Volvo geeft het ruiterlijk toe: de huidige modellen zijn geen aerodynamische hoogstandjes. Vandaar dat het praktijkverbruik van de op zich zuinige motoren vaak een beetje tegenvalt. “Een Leopard-tank is aerodynamischer”, zegt Volvo niet zonder zelfspot

De C40 is de laatste auto volgens de huidige designtaal, die in 2015 werd ingezet met de XC90, voor de toekomst belooft Volvo beterschap. De opvolger van de XC90 (2022) is wél goede vrienden met de windtunnel. De Concept Coupé en Concept Recharge is een voorproefje van de designtaal van de nieuwe X90 en andere toekomstige Volvo-modellen.

5. Wat is er anders in het interieur van de C40, ten opzichte van de XC40?

Alles lijkt hetzelfde: het stuur, het grote multimediascherm, de stoelen, de pookknop … maar als je beter kijkt, zie je toch verschillen. Volvo levert geen leren bekleding meer op zijn nieuwe modellen, vanwege de impact op klimaat en dierenwelzijn. Verder is naast de portiergreep een trucje uitgehaald: het daar aangebrachte reliëf is een kopie van een een deel van het Skanderna-gebergte in Zweden. Pak de Bosatlas er maar bij om te kijken welk gedeelte Volvo koos. Tot slot is de blauwe vloerbedekking exclusief voor de C40.

6. Waarom zit de laadklep van de Volvo C40 op een onhandige plek?

De laadklep van de Volvo C40 zit waar bij Japanse auto’s de tankdop zit: linksachter. Om te tanken, is dat een prima plek. Maar als je wilt laden, is een klep voorin veel handiger, vanwege de plek van de laadpaal. Je hoeft dan niet te hannesen met het snoer.

Toch is de plek van de klep geen ontwerpfout, maar een bewussie, vanwege de veiligheid. Het merk zegt dat de kans op ongelukken het kleinst is als je het klepje linksachter monteert. Dus liever veilig geklooi dan onveilig gemak …het zou een slogan kunnen zijn van Sire.

7. Waarom stuurt de navigatie je expres de verkeerde kant op?

Dit speelt niet alleen bij de nieuwe Volvo C40, maar bij alle Volvo’s. Hoewel veel modellen worden geleverd met realtime navigatie, is de route die het systeem van Volvo bedenkt vaak langer dan wat Google Maps je voorschotelt op je smartphone. Dat is wederom te wijten/danken aan de veiligheid. Rechtsaf slaan is veiliger dan linksaf slaan. Volvo stuurt je dus liever een paar keer vaker naar rechts voor de veiligheid. Een ruk naar rechts, terwijl je dat misschien niet altijd wilt, het lijkt de Nederlandse politiek wel!