Dat de nieuwe Maserati GranTurismo elektrisch is, zie je aan z'n wielen

Kijk maar eens goed naar de bijgaande foto's. De wielen van de Maserati GranTurismo zijn half dicht, net als die van de BMW i4. Ze zijn aerodynamisch geoptimaliseerd om de luchtweerstand bij en in de wielkasten zoveel mogelijk te verminderen. Voor een elektrische auto is dat belangrijker dan voor een brandstofauto, met het oog op het maximaliseren van de actieradius.



Maserati GranTurismo en GranCabrio nog dit jaar?

We gaan ervan uit dat de nieuwe Maserati GranTurismo dit jaar nog wordt onthuld, samen met de Maserati GranCabrio. Ze komen als volledig elektrische modellen op de markt, maar ook gewoon met een brandstofmotor (waarschijnlijk de 3,0-liter twinturbo V6 uit de MC20). Hoe de elektrische GranTurismo gaat klinken, hoorden we begin vorig jaar al.

Maserati heeft dringend nieuwe modellen nodig

Maserati is bezig aan een modellenoffensief. Net als Alfa Romeo en Fiat heeft het FCA-merk (nu Stellantis) dringend nieuwe auto's nodig. De Maserati Quattroporte en Ghibli zijn alweer acht jaar oud. De Maserati Levante is nu vijf jaar op de markt. In 2020 trapte Maserati op een indrukwekkende manier af met de prachtige Maserati MC20. Binnenkort volgt ook de Grecale.

Maserati GranTurismo sinds 2007 28.805 keer gebouwd

De vorige generatie GranTurismo stamde uit 2007. Maserati bouwde in totaal 28.805 exemplaren van de coupéversie en 11.715 exemplaren van de GranCabrio. Ze waren er met een 4,2-liter V8 met 405 pk of een 4,7-liter V8 met maximaal 460 pk. De laatste liep in november 2019 van de band.