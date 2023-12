Waarom de Tesla Cybertruck ondanks zijn bizarre specs toch teleurstelt

Jarenlang hebben we moeten wachten op de Tesla Cybertruck. Nu de elektrische pick-up er eindelijk is, valt onze mond open van verbazing door zijn bizarre specificaties. Toch ontdekken we een valse belofte van Elon Musk, met grote financiële gevolgen.

De eerste Tesla Cybertruck werd op 30 november geleverd met een feestelijk evenement in het hoofdkantoor van Tesla in Austin, Texas. De baanbrekende pick-up werd al in 2019 onthuld door CEO Elon Musk, maar liet om verschillende redenen vier jaar op zich wachten.

Specificaties Cybertruck

Nu de eerste Cybertruck daadwerkelijk geleverd is, kunnen de speculaties over de technische specificaties van de gehypte EV stoppen. Tesla heeft deze namelijk nu vrijgegeven. De Cybertruck is beschikbaar in drie uitvoeringen: Rear-Wheel Drive, All-Wheel Drive Dual Motor en het topmodel die ook wel Cyberbeast wordt genoemd.

Tesla Cybertruck actieradius

De instapper met achterwielaandrijving heeft volgens Tesla een actieradius van 402 kilometer (250 miles). Over het vermogen laat Tesla niets los, maar de sprint van 0-100 km/h is in 6,5 seconden achter de rug. Verder heeft de Cybertruck RWD een maximaal trekgewicht van ruim 3400 kilo! De basisuitvoering wordt pas leverbaar in 2025, omdat Tesla zich eerst focust op de duurdere Cybertrucks.

Cybertruck trekgewicht

De AWD-versie van de Cybertruck krijgt er een elektrische motor op de vooras bij, waardoor de pick-up een vierwielaandrijver wordt. De twee motoren geven de Cybertruck een vermogen van 600 pk, waarmee de EV in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h accelereert. Deze uitvoering kan 563 kilometer (350 miles) rijden op één lading en heeft een nóg hoger, buitensporig trekgewicht van bijna 5000 kilo.

Cyberbeast is het sterkst

Dan naar de topversie van de Cybertruck, die door Tesla is omgedoopt tot de Cyberbeast. Deze naam heeft de EV te danken aan zijn duizelingwekkende vermogen van 845 pk en zijn bloedsnelle sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in, hou je vast, slechts 2,6 seconden. De Cyberbeast heeft een range van 515 kilometer (320 miles) en hetzelfde trekgewicht als de AWD-uitvoering.

Prijs Tesla Cybertruck

We hebben nog één aspect van de Cybertruck overgeslagen: de prijs. Hoewel de overdadige specificaties van de elektrische pick-up indrukwekkend zijn, zullen toch veel mensen teleurgesteld zijn na het horen van de prijzen. Instappen kan vanaf ongeveer 60.990 dollar. Voor de AWD-uitvoering moeten klanten 79.990 dollar neertellen, de Cyberbeast doet daar nog eens 20 mille bovenop en kost dus bijna een ton. De Europese prijzen worden later bekendgemaakt.

Nu zijn die prijzen niet eens zo heel gek als je kijkt naar de prijzen van concurrenten. Zo kost de Ford F-150 Lightning tussen de 50.000 en 92.000 dollar, de Rivian R1T tussen de 73.000 en 94.000 dollar en de Chevrolet Silverado EV tussen de 74.800 en 106.898 dollar.

Maar toch zijn we teleurgesteld. Elon Musk beloofde vier jaar geleden namelijk de Cybertruck aan te kunnen bieden voor minder dan 40.000 dollar, oplopend tot maximaal 70 mille. Een hogere prijs was te verwachten vanwege corona, oorlogen, materiaaltekorten en inflatie, maar een prijsverhoging van 50 procent is wel heel bizar. Net als zijn specificaties.