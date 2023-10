BMW wil geen elektrische buitenbeetjes: BMW i3 krijgt saaie opvolger

Wij vinden de spraakmakende BMW i3 geweldig, maar BMW is zelf helemaal klaar met het eigenzinnige model. Zijn mogelijke opvolger wordt lekker saai.

De BMW i3 verscheen in 2013 en ging vorig jaar uit productie. De lichtgewicht elektrische auto maakte de tongen los. Voorstanders noemden hem slim en futuristisch, tegenstanders hadden het over een aardappel op smalle bandjes.

Wij hebben een zwak voor BMW’s eerste in serieproductie gebouwde EV en speuren regelmatig Marktplaats.nl af voor een volledig elektrische i3 met de grootste batterij (42 kWh), of een plug-in hybride (de REX) met 33 kWh. En zodra iemand binnen BMW het over een mogelijke opvolger heeft, spitsen wij onze oren.

BMW wil de i3 niet herhalen

Frank Weber is ontwikkelingstopman bij BMW en deelt met Automotive News Europe dat BMW met een compacte en betaalbare opvolger van de i3 gaat komen. Maar dan wel in een andere vorm: “Veel mensen vonden hem leuk, maar in de ogen van anderen was de i3 geen echte BMW. Een beetje het buitenbeetje van de klas, zo je wilt. Dat gaan we niet herhalen.”

Dat er een opvolger komt, staat wat hem betreft vast. “BMW moet absoluut een betaalbare, compacte auto op de markt brengen. We willen klanten de best mogelijke toegang tot het BMW-merk bieden. Daarom denken wij heel goed na over hoe een instapmodel deel kan uitmaken van de Neue Klasse-familie.”

Neue Klasse vanaf 2025

De Neue Klasse is BMW’s nieuwe generatie van elektrische modellen waarvan de eerste in 2025 verschijnen: een middenklasse sedan en een suv.

De opvolger van de BMW i3 zit mogelijk bij de vier modellen die volgen in 2026 en 2027. Uit hints van Frank Weber maken we op dat BMW een slag kleiner én een slag groter gaat. Dat kleinere model kan de nieuwe, saaie i3 zijn.